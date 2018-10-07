У Владимира
Путина сегодня день рождения – президенту России исполнилось 66 лет. Не секрет,
что в таком возрасте многие люди уже отходят от дел, сидят с внуками и
постепенно отрываются от активной общественной жизни. Глава государства выглядит для своего
возраста бодрым и подтянутым. В чем же главный секрет Владимира Путина?
У Владимира
Путина сегодня день рождения – президенту России исполнилось 66 лет. Не секрет,
что в таком возрасте многие люди уже отходят от дел, сидят с внуками и
постепенно отрываются от активной общественной жизни. Глава государства выглядит для своего
возраста бодрым и подтянутым. В чем же главный секрет Владимира Путина?
Каждый день
президента расписан по минутам: встречи с политиками, иностранными гостями,
журналистами, поездки по стране, зарубежные визиты...
Бывают ли у
Путина свободные дни, когда он может отдохнуть от публичного внимания, взять,
наконец, книгу, включить телевизор и просто полежать на диване? Иногда кажется,
что такого президента себе позволить не может: он каждый день на экране
телевизора.
Причем, бывает
так, что утром Путин проводит встречу с министрами в Москве, а
вечером уже в нескольких тысячах километрах от столицы беседует со строителями
очередного мегапроекта.
Тогда когда же
он успевает вобрать в себя такие огромные объемы информации, чтобы, к примеру,
четыре часа отвечать на вопросы журналистов и не просто отвечать, а показывать
свои глубокие знания и интеллектуальные способности, а параллельно еще шутить и
смеяться.
Известно,
что Путин не жаворонок, но и не стопроцентная сова. Просыпается президент в
восемь утра. После спортивных занятий и плавания в бассейне, президент просматривает
красные папки с секретными документами и отдельные доклады, которые составляют
Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки и Федеральная служба
охраны, потом читает свежую прессу.
В
восемь вечера, когда у большинства граждан рабочий день завершен, активность
президента в самом разгаре. Он встречается с министрами, главами ведомств,
представителями бизнеса. Порой все это затягивается до поздней ночи. Работает
Путин и в выходные дни – суббота и воскресенье практически никогда не становятся
для него свободными.
По
признанию Путина, у него все же остается время для личных увлечений. Правда,
его совсем мало. Президент любит животных, питает слабость к исторической
литературе.
Если выдается немного свободного времени, не прочь посидеть за
книгами о русских монархах от Ивана Грозного до Екатерины Великой. Любит глава
государства и музыку, которую старается слушать каждый день. Путин предпочитает
классику: Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Людвига ван Бетховена.
Лыжи,
борьба и хоккей – спортивные страсти президента. Несколько лет назад Путин достаточно
быстро освоил новый для себя вид спорта и чувствует себя очень уверено.
"Глава государства умеет анализировать, читать игру и предсказывать
развитие игровых событий", – оценил его игру прославленны хоккеист Павел Буре.
Отдыхает
Путин в России, не первый раз он посещает Туву. Вот и в конце августа этого
года глава государства в компании с министром обороны и главой ФСБ отдохнули на
природе: прогулялись по лесу, побывали в горах и прокатились на катере.
"Не
какие-то Мальдивы или Багамы, а наша, русская, суровая и прекрасная
природа!" – так комментировали отдых Путина в соцсетях.
Собственно,
образ жизни и умение планировать ее так, как это делает президент и есть ответ
на вопрос "В чем секрет Владимира Путина?" Многие западные политики и главы государств
могли бы позавидовать его работоспособности
и физической подготовке.