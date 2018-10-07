У Владимира Путина сегодня день рождения – президенту России исполнилось 66 лет. Не секрет, что в таком возрасте многие люди уже отходят от дел, сидят с внуками и постепенно отрываются от активной общественной жизни. Глава государства выглядит для своего возраста бодрым и подтянутым. В чем же главный секрет Владимира Путина?

У ВладимираПутина сегодня день рождения – президенту России исполнилось 66 лет. Не секрет,что в таком возрасте многие люди уже отходят от дел, сидят с внуками ипостепенно отрываются от активной общественной жизни. Глава государства выглядит для своеговозраста бодрым и подтянутым. В чем же главный секрет Владимира Путина?Каждый деньпрезидента расписан по минутам: встречи с политиками, иностранными гостями,журналистами, поездки по стране, зарубежные визиты...Бывают ли уПутина свободные дни, когда он может отдохнуть от публичного внимания, взять,наконец, книгу, включить телевизор и просто полежать на диване? Иногда кажется,что такого президента себе позволить не может: он каждый день на экранетелевизора.Причем, бываеттак, что утром Путин проводит встречу с министрами в Москве, авечером уже в нескольких тысячах километрах от столицы беседует со строителямиочередного мегапроекта.Тогда когда жеон успевает вобрать в себя такие огромные объемы информации, чтобы, к примеру,четыре часа отвечать на вопросы журналистов и не просто отвечать, а показыватьсвои глубокие знания и интеллектуальные способности, а параллельно еще шутить исмеяться.Известно,что Путин не жаворонок, но и не стопроцентная сова. Просыпается президент ввосемь утра. После спортивных занятий и плавания в бассейне, президент просматриваеткрасные папки с секретными документами и отдельные доклады, которые составляютФедеральная служба безопасности, Служба внешней разведки и Федеральная службаохраны, потом читает свежую прессу.восемь вечера, когда у большинства граждан рабочий день завершен, активностьпрезидента в самом разгаре. Он встречается с министрами, главами ведомств,представителями бизнеса. Порой все это затягивается до поздней ночи. РаботаетПутин и в выходные дни – суббота и воскресенье практически никогда не становятсядля него свободными.Попризнанию Путина, у него все же остается время для личных увлечений. Правда,его совсем мало. Президент любит животных, питает слабость к историческойлитературе.Если выдается немного свободного времени, не прочь посидеть закнигами о русских монархах от Ивана Грозного до Екатерины Великой. Любит главагосударства и музыку, которую старается слушать каждый день. Путин предпочитаетклассику: Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Людвига ван Бетховена.Лыжи,борьба и хоккей – спортивные страсти президента. Несколько лет назад Путин достаточнобыстро освоил новый для себя вид спорта и чувствует себя очень уверено."Глава государства умеет анализировать, читать игру и предсказыватьразвитие игровых событий", – оценил его игру прославленны хоккеист Павел Буре.ОтдыхаетПутин в России, не первый раз он посещает Туву. Вот и в конце августа этогогода глава государства в компании с министром обороны и главой ФСБ отдохнули наприроде: прогулялись по лесу, побывали в горах и прокатились на катере."Некакие-то Мальдивы или Багамы, а наша, русская, суровая и прекраснаяприрода!" – так комментировали отдых Путина в соцсетях.Собственно,образ жизни и умение планировать ее так, как это делает президент и есть ответна вопрос "В чем секрет Владимира Путина?" Многие западные политики и главы государствмогли бы позавидовать его работоспособностии физической подготовке.