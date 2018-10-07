В Кемеровской области при погружении в заброшенный затопленный карьер пропали двое аквалангистов.

В Кемеровской области при погружении в заброшенный затопленный карьер пропали двое аквалангистов. ЧП произошло возле села Красное Ленинск-Кузнецкого района. На карьер приехали из Новосибирска две группы ныряльщиков – трое и пятеро человек.Группа из троих аквалангистов погрузилась первой, передает ТАСС. Из троих выплыл лишь один дайвер. Вторая группа не смогла найти пропавших и обратилась в полицию. На место происшествия прибыли стражи порядка, спасатели-водолазы и следователи.Глубина карьера – 70 метров. Он не предназначен для погружений.