После запуска Диагностического корпуса под управлением израильской клиники мирового класса Hadassah в Международном медицинском кластере Сколково появятся три новых корпуса. По словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, они находятся на стадии проектирования.

После запуска Диагностического корпуса под управлением израильской клиники мирового класса Hadassah в Международном медицинском кластере "Сколково" появятся три новых корпуса. По словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, они находятся на стадии проектирования.Как и в Диагностическом корпусе, во втором, Терапевтическом, также будет располагаться "Хадасса Медикал" – филиал израильской клиники Hadassah. Его планируют открыть в 2022 году, отметил Хуснуллин."На площади в 20 тысяч квадратных метров специалисты смогут принять до 100 тысяч пациентов в год", – рассказал руководитель столичного стройкомплекса.Также в стадии проектирования находится многофункциональный корпус корейского умного госпиталя Bundang. Планируется, что он откроет двери для посетителей в 2022 году и сможет принять около 26 тысяч человек в год.Хуснуллин отметил, что "Умный госпиталь будущего" – это полностью цифровая клиника площадью 48 тысяч квадратных метров. По его словам, она будет заточена под лечение онкологических, кардиологических заболеваний, также пациенты смогут получить комплекс услуг по реабилитации и диагностики, травматологии и ортопедии.Помимо непосредственно врачебной практики, специалисты госпиталя "Бундан" будут заниматься исследованием в области генетики, а также реализовывать различные образовательные программы: тренинги, повышение квалификации врачей, медсестер, фармацевтов и других специалистов.Появится в "Сколково" и Центр французской медицины. Его оператором может стать Университетский госпиталь Страсбурга. Планируется, что он также откроет свои двери в 2022 году.Площадь госпиталя составит 15 тысяч квадратных метров. Посетители смогут получить помощь специалистов по онкологии, кардиологии, травматологии, урологии, ортопедии и другим направлениям.На базе Университета Страсбурга может быть реализован и образовательный проект медицинского кластера. В его рамках будут проходить курсы, семинары и стажировки для молодых специалистов с применением цифровых технологий. Ожидается, что проект будет реализован в 2023-2024 годах.Медицинский кластер в Сколково – это долгоиграющий проект. В течение 10-15 лет на его огромной территории – 450 тысяч квадратных метров – планируется разместить до 15 клиник, специализирующихся на лечении самых разных заболеваний.Москвичам для получения разнообразных медицинских услуг больше не придется выезжать за границу. При этом технологии, которые будут использоваться в Сколково, станут внедряться в повседневную практику столичного здравоохранения.