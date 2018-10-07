Пожар в здании поликлиники возник в ночь на воскресенье в поселке Новозавидово Конаковского района Тверской области. По сообщению регионального управления МВД России, огонь уничтожил пристройку и кровлю по всей площади.

Пожар в здании поликлиники возник в ночь на воскресенье в поселке Новозавидово Конаковского района Тверской области. По сообщению регионального управления МВД России, огонь уничтожил пристройку и кровлю по всей площади.Предположительно причина пожара — поджог, добавили в ведомстве. К настоящему времени пожар потушен, передает ТАСС. Людей в здании не было, пострадавших нет, уточнили в полиции.