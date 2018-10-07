Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполняется 66 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер планирует провести день рождения в кругу друзей и близких.

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполняется 66 лет. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер планирует провести день рождения в кругу друзей и близких. "Президент проведет этот день с родными, близкими и друзьями", — сказал Песков.Традиционно в свой день рождения Путин много общается с лидерами других стран по телефону, принимая поздравления. Однако и эти разговоры не обходятся без обсуждения актуальной международной повестки, так как подобные звонки — часть рабочего графика главы государства. Текущие дела также не остаются без внимания президента в этот день. Несколько раз на дату 7 октября выпадали крупные международные мероприятия с участием президента. Например, в прошлом году государственные дела заставили его в субботу, 7 октября, провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ в Сочи. В 2016 году у Путина в этот день не было публичных мероприятий, в 2015-м он выходил на лед в матче Ночной хоккейной лиги, но в 2014-м президент официально взял выходной и улетел отмечать день рождения в сибирскую тайгу.В адрес президента России начали поступать поздравления от глав государств. Так, глава Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя президента России, отметил его вклад в укрепление могущества и благополучия России, об этом сообщается на сайте главы белорусского государства. Помимо этого Лукашенко выразил убежденность в том, что диалог между нашими странами будет содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнерства. Накануне в Москву прилетел экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, — чтобы поздравить российского президента с днем рождения лично.