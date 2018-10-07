Погибшая пенсионерка и четверо пострадавших – водитель автомобиля Toyota сбил пожилую женщину, шедшую по обочине, и устроил массовое ДТП на полосе встречного движение. Возбуждено уголовное дело, виновнику аварии может грозить до 5 лет лишения свободы.

В сети размещены кадры, запечатлевшие момент аварии с участием нескольких автомобилей и пешехода, произошедшей в минувший вторник, 2 октября, на улице Новогайвинской в Перми.Известно, что водитель Toyota не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил 76-летнюю пенсионерку. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.После этого автомобиль виновника ДТП вылетел на полосу встречного движения, где протаранил Hyundai Creta и "ВАЗ-2114".По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Пермскому краю, в результате произошедшего пострадали еще четыре человека – пассажирка, находившаяся в салоне Toyota, два человека из "Лады" и женщина, управлявшая автомобилем Hyundai."Установлено, что водитель иномарки с 2016 года 21 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в основном за превышение установленной скорости", — отметили в ведомстве.В отношении жителя Перми 1971 года рождения, находившегося за рулем Toyota в момент инцидента, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет лишение свободы на срок до пяти лет.