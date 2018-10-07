Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры с главой Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) Нурланом Нигматулиным. Стороны обсудили повестку предстоящего III Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры с главой Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) Нурланом Нигматулиным. Стороны обсудили повестку предстоящего III Совещания спикеров парламентов стран Евразии.Законодатели затронули вопросы, которые станут приоритетными в рамках мероприятия – расширение экономического сотрудничества, защита экологии, борьба с терроризмом. "Для нас крайне важно, что есть возможность постоянно общаться", – сказал Володин.Стороны договорились и дальше развивать межпарламентские связи. Как отметили законодатели, это будет способствовать реализации соглашений, которые достигнуты президентами России и Казахстана.Стоит отметить, что первая встреча Вячеслава Володина и Нурлана Нигматулина состоялась в ноябре 2016 года на площадке Парламентской ассамблеи ОДКБ. Следующая их встреча была через месяц в Москве. Кроме того, они общались в июне прошлого года в рамках II Совещания спикеров парламентов стран Евразии.Российские парламентарии во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным в воскресенье, 7 октября, прибыли в турецкую Анталью, где они примут участие в III Совещании спикеров парламентов стран Евразии. В мероприятии примут участие представители 41 страны.В состав российской делегации, помимо Вячеслава Володина, входят заместитель председателя нижней палаты Сергей Неверов, главы комитетов по международным делам Леонид Слуцкий, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и другие члены нижней палаты. Они представляют все фракции Госдумы.Первое совещание спикеров парламентов евразийских стран прошло в 2016 году по инициативе Госдумы и Национального собрания Республики Корея. Тогда в нем приняли участие представители 19 стран.Второе совещание евразийских парламентариев принимал в июне прошлого года южнокорейский Сеул. Вячеслав Володин позитивно оценил мероприятие, подчеркнув, что в перспективе оно может стать новой площадкой, где законодатели разных стран будут обмениваться опытом и налаживать координацию по ключевым вопросам.