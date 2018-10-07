Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, который отстоял титул чемпиона американской лиги UFC в легкой весовой категории, победив ирландца Конора Макгрегора, принес извинения Атлетической комиссии штата Невада и зрителям. Я повел себя не так, как надо, - сказал спортсмен.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, который отстоял титул чемпиона американской лиги UFC в легкой весовой категории, победив ирландца Конора Макгрегора, принес извинения Атлетической комиссии штата Невада и зрителям. "Я повел себя не так, как надо", — сказал спортсмен."Я приношу мои извинения комиссии, — цитирует Нурмагомедова Allboxing.Ru. – Я проявил себя не с лучшей стороны. Я обычный человек. Еще раз, извините, комиссия, извините жители Лас-Вегаса. Я знаю, что меня отец уничтожит [за мое поведение], когда я вернусь домой".При этом Хабиб отметил, что Макгрегору в его агрессии потакали организаторы боя: "Почему люди судят меня за то, что я выбежал из клетки, но не говорят о том, что он [Конор Макгрегор, — прим. ред.] разбил автобус, чуть не убил людей. Почему не говорят о том, почему ему было позволено обсуждать мою религию, нападать на семью?"