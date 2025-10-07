Представители восьми стран и 29 международных деловых объединений подтвердили участие в VI Международном внешнеэкономическом форуме Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик. Форум пройдет в Нижнем Новгороде на площадке Академии Маяк 21 октября 2025 года.

Всего на мероприятии ожидается более 500 участников: представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества из России, а также гости из зарубежных стран. Свое участие уже подтвердили делегации из ОАЭ, Китая, Индии, Кубы, Сербии, Республики Сербской, Сенегала и Республики Беларусь. Также ожидаются представители Парагвая, Мавритании и Буркина-Фасо. Среди участников — ключевые бизнес-объединения: Союз китайских предпринимателей в России, Индийский бизнес альянс, Российско-Бахрейнский деловой совет, Агентство по информационным и коммуникационным технологиям Республики Сербской, Всеиндийская ассоциация промышленности, Российско-Эмиратский деловой совет, Русско-Индийское общество дружбы ДИША, Российско-Арабский деловой совет, Российско-Китайского фонда инвестиций и развития, а также торговые представительства.Форум ВЭД с момента своего основания в 2020 году стал одной из ведущих деловых площадок страны. В этом году акцент будет сделан на вопросах, которые особенно важны для российского и международного бизнеса в текущих условиях. В фокусе форума — диверсификация рынков, интеграция российских регионов во внешнеэкономическую деятельность, развитие сотрудничества с Китаем и странами Ближнего Востока, снижение издержек бизнеса и развитие современной транспортной инфраструктуры. Также будут рассмотрены новые механизмы трансграничных платежей, изменения в таможенном регулировании и подготовка кадров для внешнеэкономической деятельности.Для Нижегородской области проведение Форума ВЭД — это важный шаг на пути к укреплению международных связей и привлечению инвестиций. Впервые форум проходит на нашей территории, и мы рассчитываем показать регион как современный центр внешнеэкономической деятельности, открытый для партнерства и новых идей. Нижегородская область сегодня активно развивает сотрудничество с Китаем, странами Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Форум станет точкой притяжения для предпринимателей и площадкой, где российские и зарубежные партнеры смогут обсудить конкретные проекты и заключить реальные соглашения. Мы приглашаем наших друзей 21 октября в Нижний Новгород, чтобы внести вклад в расширение международного сотрудничества России, — сказал заместитель председателя правительства Нижегородской области, председатель оргкомитета форума Дмитрий Старостин.Большое внимание будет уделено поддержке регионов. Нижегородские предприятия впервые получили возможность участвовать в форуме на бесплатной основе. Также в программе запланировано расширенное заседание уполномоченных по правам предпринимателей ПФО, панельные и экспертные сессии, В2В- и В2G-переговоры, презентации промышленных территорий.Основатель Форума ВЭД и руководитель ГК Джаст Людмила Тесёлкина отметила, что ключевая цель мероприятия — создать открытую площадку для диалога бизнеса, власти и экспертов.Наш форум зародился в непростое время, когда в 2020 году пандемия практически парализовала международную торговлю. Мы приняли решение объединить участников внешнеэкономической деятельности, чтобы искать реальные решения, делиться практическим опытом и снижать административные барьеры. Сегодня, спустя пять лет, форум продолжает быть точкой притяжения для бизнеса, где формируются предложения по международной кооперации, поддержке экспорта и импорта, — подчеркнула Людмила Тесёлкина.Форум проводится при поддержке правительства Нижегородской области. Партнерами мероприятия являются ГК Джаст, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Корпорация развития Нижегородской области.