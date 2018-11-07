В образовательном центре «Сириус» состоялось открытие программы по кибербезопасности, научно-методическое и кадровое сопровождение которой обеспечат представители Центра развития ИТ-образования МФТИ и департамента управления талантами ПАО «Ростелеком». В программе участвуют 60 школьников 8-11 классов – победителей всероссийской онлайн-олимпиады, которую оператор цифровых услуг провел в сентябре 2018 года. Они набрали максимальные баллы и прошли собеседование с экспертами компании.

В образовательном центре Сириус состоялось открытие программы по кибербезопасности, научно-методическое и кадровое сопровождение которой обеспечат представители Центра развития ИТ-образования МФТИ и департамента управления талантами ПАО Ростелеком.В программе участвуют 60 школьников 8-11 классов – победителей всероссийской онлайн-олимпиады, которую оператор цифровых услуг провел в сентябре 2018 года. Они набрали максимальные баллы и прошли собеседование с экспертами компании.Старт программе дали заместитель руководителя Фонда Талант и успех – руководитель Центра образовательных программ Алексей Турчин и вице-президент по информационной безопасности ПАО Ростелеком Игорь Ляпунов.Алексей Турчин, заместитель руководителя Фонда Талант и успех – руководитель Центра образовательных программ: Каждый из участников смены уже имеет опыт серьезной и увлекательной интеллектуальной деятельности, проектирования, самостоятельного поиска ответов на новые вызовы в науке, технологиях, исследованиях. Наступило время командной работы, совместных научных поисков и исследований. Наша программа поможет школьникам не только развить навыки программирования, системного анализа, проектирования, но и обрести соратников и единомышленников.Образовательная программа Информационная безопасность – это дополнительная общеразвивающая программа, предназначенная для старшеклассников, проявивших успехи в области программирования и кибербезопасности, и заинтересованных в дальнейшем развитии в этой области. Программа включает теоретические и практические занятия по компьютерной безопасности, операционным системам, криптографии, реверс-инжинирингу, веб-безопасности, киберкриминалистике (цифровой форензике), безопасности мобильных платформ и интернета вещей. Школьники сдадут интерактивные контрольные и зачетные работы, станут участниками CTF-соревнования, посетят лекции и семинары ведущих преподавателей МФТИ по программированию.Вице-президент по информационной безопасности ПАО Ростелеком Игорь Ляпунов: Смена по кибербезопасности собрала в Сириусе одаренных ребят со всех уголков России. От них зависит будущее отрасли и конкурентоспособность страны в киберпространстве. Как лидер рынка мы должны приложить все усилия к созданию эффективной общенациональной программы, охватывающей не только вузы, но и школы, и способствующей развитию талантов в области информационной безопасности.На заключительном этапе программы пройдет несколько квестов. В одном из них команды школьников окажутся в импровизированном центре управления системами обороны страны, оснащенном умными устройствами, где в течение нескольких часов будут расследовать хакерскую атаку и предложат систему защиты. В другом квесте им предстоит найти уязвимости информационной системы автомобиля Tesla Model S.Курирует программу Алексей Малеев, проректор МФТИ по международным программам и технологическому предпринимательству, руководитель сборной России на Международной олимпиаде по информатике.Кибербезопасность – один из самых быстрорастущих сегментов ИТ-индустрии. Мало создавать интеллектуальные цифровые системы, важно еще и уметь защищать их от нежелательного вмешательства. Сотрудничество с Ростелекомом, давним индустриальным партнером МФТИ, для нас очень ценно, и мы рады запустить совместную проектную смену для сильнейших школьников в образовательном центре Сириус, – подчеркнул Алексей Малеев.Ростелеком планирует поддерживать выпускников образовательной смены для обучения в целевых вузах, получения дополнительного образования, привлекать одаренных детей к участию в конференциях и воркшопах, организовывать летние и зимние школы и стажировки для студентов.* * *– национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Ростелеком – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное Интерактивное ТВ, более 1 млн пользователей мобильной связи.В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от Умного дома до ключевого участия в приоритетной национальной программе Цифровая экономика.Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.