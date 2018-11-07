Отношения Польши с Евросоюзом продолжают катиться по наклонной. В Брюсселе бьют в набат: из-за разногласий по поводу судебной реформы Варшава может пойти на беспрецедентный шаг и разорвать свои договоренности с ЕС.

ОтношенияПольши с Евросоюзом продолжают катиться по наклонной. В Брюсселе бьют внабат: из-за разногласий по поводу судебной реформы Варшава может пойтина беспрецедентный шаг и разорвать свои договоренности с ЕС.Бывшийпремьер-министр Польши, а ныне президент Евросовета Дональд Туск назвалтакой вариант весьма вероятным. По его мнению, существует серьезнаяугроза, что Polexit станет реальностью.Политик полагает, что к такому развитию событий могут привести действия правящей в Польшепартии "Право и справедливость" и ее лидера Ярослава Качиньского."Боюсь, что желание Европы удержать Польшу в ЕС любой ценой может бытьменьше, чем в случае с Великобританией", – цитирует Туска .Разногласия между Брюселеми Варшавой возникли из-за проводимой Польшей конституционной реформы. ВЕС полагают, что в стране нарушается принцип независимости судебныхорганов. Еврокомиссия приняла решение подать в суд на Варшаву,потребовав от последней, чтобы она приняла меры для исправленияситуации. В противном случае, подчеркнули в Брюсселе, польскоезаконодательство войдет в противоречие с общеевропейским."Польшадолжна немедленно приостановить применение положений национальногозаконодательства касательно снижения возраста выхода на пенсию для судейВерховного суда", – сказано в постановлении Европейского суда юстиции.Нафоне разногласий с Евросоюзом Польша продолжает сближаться с США. В маеэтого года Варшава предложила Вашингтону разместить в странеамериканскую военную базу. Власти республики согласилисьпрофинансировать ее возведение, выделив на эти цели два миллиардадолларов.Какзаявили в Варшаве, база необходима для "сдерживания угрожающей ЕвропеРоссии". Постоянное военное присутствие американцев в стране, полагаютпольские власти, совпадает с Национальной оборонной доктриной США,которая определяет Россию как главного врага.