Отношения
Польши с Евросоюзом продолжают катиться по наклонной. В Брюсселе бьют в
набат: из-за разногласий по поводу судебной реформы Варшава может пойти
на беспрецедентный шаг и разорвать свои договоренности с ЕС.
Отношения
Польши с Евросоюзом продолжают катиться по наклонной. В Брюсселе бьют в
набат: из-за разногласий по поводу судебной реформы Варшава может пойти
на беспрецедентный шаг и разорвать свои договоренности с ЕС.
Бывший
премьер-министр Польши, а ныне президент Евросовета Дональд Туск назвал
такой вариант весьма вероятным. По его мнению, существует серьезная
угроза, что Polexit станет реальностью.
Политик полагает, что к такому развитию событий могут привести действия правящей в Польше
партии "Право и справедливость" и ее лидера Ярослава Качиньского.
"Боюсь, что желание Европы удержать Польшу в ЕС любой ценой может быть
меньше, чем в случае с Великобританией", – цитирует Туска .
Разногласия между Брюселем
и Варшавой возникли из-за проводимой Польшей конституционной реформы. В
ЕС полагают, что в стране нарушается принцип независимости судебных
органов. Еврокомиссия приняла решение подать в суд на Варшаву,
потребовав от последней, чтобы она приняла меры для исправления
ситуации. В противном случае, подчеркнули в Брюсселе, польское
законодательство войдет в противоречие с общеевропейским.
"Польша
должна немедленно приостановить применение положений национального
законодательства касательно снижения возраста выхода на пенсию для судей
Верховного суда", – сказано в постановлении Европейского суда юстиции.
На
фоне разногласий с Евросоюзом Польша продолжает сближаться с США. В мае
этого года Варшава предложила Вашингтону разместить в стране
американскую военную базу. Власти республики согласились
профинансировать ее возведение, выделив на эти цели два миллиарда
долларов.
Как
заявили в Варшаве, база необходима для "сдерживания угрожающей Европе
России". Постоянное военное присутствие американцев в стране, полагают
польские власти, совпадает с Национальной оборонной доктриной США,
которая определяет Россию как главного врага.