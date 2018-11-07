История с признанием родства Тимура Еремеева с известным актером Спартаком Мишулиным приняла новый оборот. Результаты нового ДНК-теста стали сюрпризом для дочери артиста Карины.

История с признанием родства Тимура Еремеева с известным актеромСпартаком Мишулиным приняла новый оборот. Результаты нового ДНК-теста сталисюрпризом для дочери артиста Карины.Тимура возмутил способ, которым был получен материал дляисследования. Оказывается, он был взят втайне от Еремеева – Карина отправилаэкспертам палочки для еды, которыми он пользовался в японском ресторане. АдвокатТимура Виктория Крылова подтвердила, что предмет был взят незаконно, но никакихсудов по этому поводу не будет.Тем не менее, итоги экспертизы стали сюрпризом – приятнымдля Тимура и неожиданным для Карины. Конверт с результатами ДНК-теста былвскрыт в новом выпуске программы "Пусть говорят". Документ подписанпрофессором из США Джои Джонсоном. Еремеев отметил, что Карина любитзаграничные экспертизы, и именно она выступила за такое исследование."Вероятность полуродства составляет 99, 8%. Вероятностьтого, что у Тимура и Карины общий родитель – 849 к 1", – сообщил ведущийпрограммы Дмитрий Борисов. Виктор Иванов, ранее проводивший экспертизу,отметил, что итоги американского теста мало чем отличаются от предыдущихпоказателей. "Здесь те же два человека, но в обоих случаях мать с разныхсторон. Но 849 к 1 – это значит, что у них один отец", – заявилсудмедэксперт.В недавнем интервью Карина Мишулина заявила, что всегенетические исследования доказали тот факт, что Тимур Еремеев не являетсясыном Спартака Васильевича. Однако новый тест ее заявления опровергает. В то жевремя, Тимур неоднократно заявлял, что не претендует на наследство известногоартиста. Еремеев даже готов подписать бумагу, что ему ничего не нужно от семьиМишулиных. Тем не менее, судебный процесс между семьей Мишулиных и Тимуром Еремеевым пока не завершен, пишет StarHit.