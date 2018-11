Сотрудники американских телеканалов NBC, Fox News и CNN сняли с эфиров рекламный ролик Дональда Трампа, признав его расистским. В настоящий момент в США проходят промежуточные выборы.

Сотрудники американских телеканалов NBC, Fox News и CNN сняли с эфиров рекламный ролик Дональда Трампа, признав его расистским. В настоящий момент в США проходят промежуточные выборы, сообщает Guardian."Остановите караван!", — таков слоган нового предвыборного ролика республиканцев. Караваном сторонники Трампа называют пребывающие в США потоки мигрантов.Stop The Caravan! This is about being a nation of laws. You must enter our country LEGALLY. When will it be enough? When the caravan is 100K, 500K, 2MM in size? pic.twitter.com/e9Xpgu0M4z— Brad Parscale (@parscale) 5 ноября 2018 г.В ролике запечатлены толпы людей, которые раскачивают забор, чтобы его сломать. Мигрантов, сотрясающих границу, сравнивают с убийцей двух полицейских Луисом Бракамонтесом, который дважды нелегально попадал из Мексики в США. Авторы видео утверждают, что это произошло при демократах, хотя на самом деле преступник прошел американскую таможню, когда у руля были республиканцы.NBC показали это видео один раз, однако после гневной реакции телезрителей решили снять ролик с эфира. Их примеру последовали коллеги с Fox News и CNN.На просьбу прокомментировать оскорбительную рекламу Трамп пожал плечами, ответив, что вопросы журналистов часто бывают не менее оскорбительны.