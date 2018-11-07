Трогательный снимок появился в Instagram Ани Лорак. Певица опубликовала фото с дочкой. Пост за короткое время собрал около двухсот тысяч лайков.

Трогательный снимок появился в Instagram Ани Лорак. Певица опубликовалафото с дочкой. Пост за короткое время собрал около двухсот тысяч лайков.Опубликованная фотография выполнена в черно-белых тонах. АниЛорак и ее 7-летняя дочь позируют в белых футболках и джинсах. Подписывать кадрпевица никак не стала, лишь поставила смайлик в виде сердечка.Поклонники от семейного фото в восторге. "Красавицы","Вы так похожи", "Копия мамы", "Двойняшки", -пишут комментаторы.Некоторые особо въедливые подписчики заметили на пальцеартистки обручальное кольцо. Они предположили, что снимок архивный. Напомним, певицапереживает развод с супругом Муратом Налчаджиоглу. На этот шаг Лорак решиласьпосле того, как турецкого бизнесмена застукали в одном из караоке-баров Киева вкомпании молодой брюнетки.Дни.Ру писали о том, что сейчас Ани Лорак гастролирует пороссийским городам с грандиозным шоу DIVA. В частности, концерт в Ижевскепрошел с ошеломляющим успехом. В потрясающее действо Ани вложила много сил ифинансов: лучшая аппаратура, современные декорации, зажигательные танцы, яркиеи провокационные наряды.Один из нарядов и вызвал шквал критики. На снимке в Instagram певица позировала вконцертном костюме с внушительным декольте и растительным узором. Подписчикирешили, что артистка перестаралась с провокацией и ударилась в пошлость.Особенно их возбудил цветок на причинном месте певицы.