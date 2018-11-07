Трогательный снимок появился в Instagram Ани Лорак. Певица опубликовала
фото с дочкой. Пост за короткое время собрал около двухсот тысяч лайков.
Трогательный снимок появился в Instagram Ани Лорак. Певица опубликовала
фото с дочкой. Пост за короткое время собрал около двухсот тысяч лайков.
Опубликованная фотография выполнена в черно-белых тонах. Ани
Лорак и ее 7-летняя дочь позируют в белых футболках и джинсах. Подписывать кадр
певица никак не стала, лишь поставила смайлик в виде сердечка.
Поклонники от семейного фото в восторге. "Красавицы",
"Вы так похожи", "Копия мамы", "Двойняшки", -
пишут комментаторы.
Некоторые особо въедливые подписчики заметили на пальце
артистки обручальное кольцо. Они предположили, что снимок архивный. Напомним, певица
переживает развод с супругом Муратом Налчаджиоглу. На этот шаг Лорак решилась
после того, как турецкого бизнесмена застукали в одном из караоке-баров Киева в
компании молодой брюнетки.
Дни.Ру писали о том, что сейчас Ани Лорак гастролирует по
российским городам с грандиозным шоу DIVA. В частности, концерт в Ижевске
прошел с ошеломляющим успехом. В потрясающее действо Ани вложила много сил и
финансов: лучшая аппаратура, современные декорации, зажигательные танцы, яркие
и провокационные наряды.
Один из нарядов и вызвал шквал критики. На снимке в Instagram певица позировала в
концертном костюме с внушительным декольте и растительным узором. Подписчики
решили, что артистка перестаралась с провокацией и ударилась в пошлость.
Особенно их возбудил цветок на причинном месте певицы.