Эвелина Бледанс вновь заставила поклонников усомниться в
своем интересном положении. Актриса исполняет трюки, которые беременным
женщинам категорически противопоказаны.
Эвелина Бледанс вновь заставила поклонников усомниться в
своем интересном положении. Актриса исполняет трюки, которые беременным
женщинам категорически противопоказаны.
Эвелина Бледанс поражает подписчиков в соцсетях своей
неуемной активностью. Это наводит поклонников на определенные размышления – в
частности, позволено ли будущей маме выполнять довольно сложные физические упражнения.
Последний рискованный трюк Бледанс камера запечатлела во
время прогулки актрисы по пляжу в Евпатории. Эвелина непринужденно закинула
ноги за голову. Физическая форма у артистки, конечно, отличная, но вот как это
отразится на ребенке – задаются вопросом комментаторы.
Некоторые высказались более категорично, заявив, что никакой
беременности у Эвелины и не было. "А вы точно беременны?". "Быть
может заявление о том, что Эвелина станет мамой было частью шоу?", -
написали пользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Такие сомнения высказываются не впервые. Некотороые СМИ
ранее сообщили, что у Бледанс, якобы, контракт с с программой Андрея Малахова "Прямой
эфир". Три месяца назад 49-летняя Эвелина Бледанс решила снова стать
матерью, для чего прошла процедуру ЭКО. Это стало темой программы, процесс
транслировали в прямом эфире. Поклонники радовались за Бледанс, когда стало
известно, что ЭКО прошло успешно и она ждет малыша.
Однако теперь высказываются предположения, что сюжет был
постановочным, а артистка скоро объявит о том, что беременность была неудачной.
Сама Эвелина Бледанс эти слухи не комментирует, пишет "Комсомольская
правда".