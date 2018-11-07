Эвелина Бледанс вновь заставила поклонников усомниться в своем интересном положении. Актриса исполняет трюки, которые беременным женщинам категорически противопоказаны.

Эвелина Бледанс вновь заставила поклонников усомниться всвоем интересном положении. Актриса исполняет трюки, которые беременнымженщинам категорически противопоказаны.Эвелина Бледанс поражает подписчиков в соцсетях своейнеуемной активностью. Это наводит поклонников на определенные размышления – вчастности, позволено ли будущей маме выполнять довольно сложные физические упражнения.Последний рискованный трюк Бледанс камера запечатлела вовремя прогулки актрисы по пляжу в Евпатории. Эвелина непринужденно закинуланоги за голову. Физическая форма у артистки, конечно, отличная, но вот как этоотразится на ребенке – задаются вопросом комментаторы.Некоторые высказались более категорично, заявив, что никакойбеременности у Эвелины и не было. "А вы точно беременны?". "Бытьможет заявление о том, что Эвелина станет мамой было частью шоу?", -написали пользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Такие сомнения высказываются не впервые. Некотороые СМИранее сообщили, что у Бледанс, якобы, контракт с с программой Андрея Малахова "Прямойэфир". Три месяца назад 49-летняя Эвелина Бледанс решила снова статьматерью, для чего прошла процедуру ЭКО. Это стало темой программы, процесстранслировали в прямом эфире. Поклонники радовались за Бледанс, когда сталоизвестно, что ЭКО прошло успешно и она ждет малыша.Однако теперь высказываются предположения, что сюжет былпостановочным, а артистка скоро объявит о том, что беременность была неудачной.Сама Эвелина Бледанс эти слухи не комментирует, пишет "Комсомольскаяправда".