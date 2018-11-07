Ждут расселения. Жители одного из домов в микрорайоне Оргтруд боятся погибнуть под завалами в собственных квартирах. Стены в деревянном строении трещат, фундамент разрушен, а температура воздуха в жилых помещениях уже сейчас едва дотягивает до 16 градусов. По плану, аварийный дом должны расселить в 2020 году, но жители не уверены, что еще 2 года это строение протянет. Как быть в этой ситуации? Задумалась Оксана Любимова.

Ждут расселения. Жители одного из домов в микрорайоне Оргтруд боятся погибнуть под завалами в собственных квартирах. Стены в деревянном строении трещат, фундамент разрушен, а температура воздуха в жилых помещениях уже сейчас едва дотягивает до 16 градусов. По плану, аварийный дом должны расселить в 2020 году, но жители не уверены, что еще 2 года это строение протянет. Как быть в этой ситуации? Задумалась Оксана Любимова.(мр-н Оргтруд, ул. Октябрьская)Лариса Иванова, жительница дома № 2: "Смотрите, на чём мы держимся! Вот она ходит ходуном. Там земля. Вот оно всё сгнило! Вот балки. Вот оно. Труха. Вот здесь мы можем оказаться в любой момент".Со страхом оказаться под завалами в собственной квартире семья Ларисы Ивановой живет уже несколько лет. Дом № 2 на Октябрьской улице в микрорайоне Оргтруд еще в 2015 году признали аварийным. Фундамент в доме давно разрушен. Под квартирами лишь один голый подвал со сгнившими балками. Семья из пяти человек ходит по дому как по минному полю. Если рядом со зданием проезжает автобус или грузовик, мебель в буквальном смысле трясет. Детям здесь давно запретили играть в подвижные игры.Лариса Иванова, жительница дома № 2: "Пол у нас просто пляшет. Вся мебель ходит ходуном. Если ребенок бежит, шкаф может в любой момент упасть на ребенка. Мы ходим за ним по пятам. Когда признавали дом аварийным, нам запретили бегать, прыгать. Особенно в этих двух комнатах. Вообще. Потому что может пол обвалиться в любой момент".Пока на улице ещё плюс - столбик комнатного термометра едва дотягивает до 16 градусов. Зимой температура в квартире с газовым отоплением не поднимается выше 11. Лариса Иванова рассказывает, не спасают даже валенки. Спать приходится в кофтах и под несколькими одеялами. Младшая дочь делает уроки в перчатках, а трёхлетняя внучка постоянно болеет. Жильцы сами прибили к стенам несколько слоев утеплителя, но и это не помогает. Трещины над печкой заделывают монтажной пеной по нескольку раз в год. Но ветхая конструкция того и гляди рухнет, а вместе с ней, боится хозяйка, обрушится и стена.Лариса Иванова, жительница дома № 2: "В этом году вот запенили. А трещины дает, потому что пол оседает. Балки сгнили в подвале".Вслед за трещинами в квартире Людмила Ивановна показывает выгребную яму за домом. С улицы прекрасно видно, что она переполнена.Лариса Иванова, жительница дома № 2: "Половина в Клязьму идёт. Половина идёт в подвал. Вонь стоит дома неимоверная. Мы задыхаемся. Мы обращались 14 мая к Литвинкину в городскую администрацию, и нам написали. Я хочу сказать, нам написали отписку".В официальном ответе мэрии жильцов обещают переселить лишь в 2020 году. Но люди боятся, что за два года дом просто рухнет. В мэрии беспокойство жильцов разделяют. Учитывая состояние постройки, город готов найти средства на покупку квартир раньше, но при условиии финансовой поддержки области и федерального бюджета.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Мы будем стараться, если у нас будет соответствующая поддержка из области, стараться сократить эти сроки до разумных пределов. Если что-то, не дай бог, случиться, кто будет отвечать? Я готов переговорить со своими коллегами из управления ЖКХ, чтобы они ещё раз выехали в это здание. Ещё раз посмотрели системы, проверили их соответствие той документации, которая есть у нас на руках. Чтобы мы все были спокойны".И как позже уточнил Александр Карпилович, представители городской администрации ещё раз устроят выездную проверку и пообщаются с жителями аварийного дома не позднее конца следующей недели .