Валера Блюменкранц переживает из-за загулов бывшей супруги.
Его беспокоит, что ребенок остается без внимания матери. Сказать об этом Тате
лишний раз Валера не может – боится, что ему не позволят видеться с дочерью.
Валера Блюменкранц переживает из-за загулов бывшей супруги.
Его беспокоит, что ребенок остается без внимания матери. Сказать об этом Тате
лишний раз Валера не может – боится, что ему не позволят видеться с дочерью.
Звезды "Дома-2" Тата и Валера Блюменкранц неделю
назад официально оформили развод. Теперь Валера, по его словам, боится лишний
раз сказать хоть слово – реакция Таты может быть самая неожиданная, а ссор с
экс-супругой он старается избегать.
Тем не менее, участник телепроекта набрался смелости, чтобы
внести ясность в самый важный для него вопрос – ситуацию с их дочкой. "Когда
начал говорить об этом Тате, мы поругались, и я опять уехал. Я объяснял: "Во-первых,
ты кавказская девушка, во-вторых, ты мама, у тебя ребенок под рукой. Если ты не
можешь, отдай мне – если хочешь гулять и тусить", – сказал Валера в
интервью Dom2Life.ru.
Блюменкранца беспокоит, что ребенок часто остается без
внимания матери. Ему это очень не нравится, о чем звезда "Дома-2" и
заявил Тате. "Она проводит время с мужчинами, а Бетти там с кем-то. Меня
очень сильно это бесит", – переживает Валера.
Последний разговор бывших супругов на эту тему закончился
громким скандалом. Тата не желает ничего слушать о том, какой матерью она
должна быть и что может себе позволить. Блюменкранцу
из-за ссоры даже пришлось прервать встречу с ребенком.
По словам Валеры, он будет только рад, если тата найдет себе
достойного мужчину, с которым создаст нормальную полноценную семью. Однако пока
что ему приходится придерживать свое мнение при себе, чтобы не лишиться
свиданий с дочкой.