Валера Блюменкранц переживает из-за загулов бывшей супруги. Его беспокоит, что ребенок остается без внимания матери. Сказать об этом Тате лишний раз Валера не может – боится, что ему не позволят видеться с дочерью.

Валера Блюменкранц переживает из-за загулов бывшей супруги.Его беспокоит, что ребенок остается без внимания матери. Сказать об этом Тателишний раз Валера не может – боится, что ему не позволят видеться с дочерью.Звезды "Дома-2" Тата и Валера Блюменкранц неделюназад официально оформили развод. Теперь Валера, по его словам, боится лишнийраз сказать хоть слово – реакция Таты может быть самая неожиданная, а ссор сэкс-супругой он старается избегать.Тем не менее, участник телепроекта набрался смелости, чтобывнести ясность в самый важный для него вопрос – ситуацию с их дочкой. "Когданачал говорить об этом Тате, мы поругались, и я опять уехал. Я объяснял: "Во-первых,ты кавказская девушка, во-вторых, ты мама, у тебя ребенок под рукой. Если ты неможешь, отдай мне – если хочешь гулять и тусить", – сказал Валера винтервью Dom2Life.ru.Блюменкранца беспокоит, что ребенок часто остается безвнимания матери. Ему это очень не нравится, о чем звезда "Дома-2" изаявил Тате. "Она проводит время с мужчинами, а Бетти там с кем-то. Меняочень сильно это бесит", – переживает Валера.Последний разговор бывших супругов на эту тему закончилсягромким скандалом. Тата не желает ничего слушать о том, какой матерью онадолжна быть и что может себе позволить. Блюменкранцуиз-за ссоры даже пришлось прервать встречу с ребенком.По словам Валеры, он будет только рад, если тата найдет себедостойного мужчину, с которым создаст нормальную полноценную семью. Однако покачто ему приходится придерживать свое мнение при себе, чтобы не лишитьсясвиданий с дочкой.