8 ноября на YouTube-канале ТНТ состоится премьера клипа Ольги Бузовой и Вити АК47 на песню На Доме-2 (Лоvа Лоvа). Одну из ролей там исполнил певец Дмитрий Маликов.

8 ноября на YouTube-канале ТНТ состоится премьера клипа Ольги Бузовой и Вити АК47 на песню "На Доме-2" ("Лоvа Лоvа"). Одну из ролей там исполнил певец Дмитрий Маликов.В элегантном костюме музыкант и композитор в начале видео проходит под руку с Ольгой Бузовой, исполняя роль ее спутника. "В клипе у меня была совсем эпизодическая роль, и я согласился, потому что с уважением отношусь к ТНТ и ко всем участникам процесса, – пояснил артист. – И эта эпизодическая роль – заехать на час и попасть в эту атмосферу "Дома-2" – было интересно. Впечатления остались самые положительные и от Оли, и от Вити"."Не знаю, каким будет клип, о чем, – улыбается Дмитрий. – Я был в роли вполне себе пристойной и прикольной. Поэтому интересно, что получится. Конечно, эта информация вызвала сразу бурю страстей, интереса, негодования и обожания, и это говорит о том, что все, кто задействован в съёмках, вызывает интерес сам по себе. Я думаю, что этот клип выстрелит и понравится молодежи". А я там – в целях приобретения ещё одного жизненного опыта"."Похоже Дмитрию Маликову долгие годы прозябания надоели и он решил, что пора ему вернуться в российский шоу-бизнес. Но как это сделать? Да нет ничего проще! Его шуточки в Twitter народу уже приелись, да и время от времени они уже не на грани, а за гранью фола. До этого Маликов с блогером Хованским в дуэтном клипе успел засветиться, за что получил в свою сторону массу негатива, но о нем все говорят, значит цель достигнута. Вот он и решил повторить свой эксперимент на Бузовой", – рассказал "Дни.Ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.