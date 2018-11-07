Сам Хвостов не признал вину ни по одному из предъявленных ему эпизодов

Сам Хвостов не признал вину ни по одному из предъявленных ему эпизодовСудебный процесс по делу бывшего заместителя Светланы Орловой подходит к финальной стадии. Дмитрия Хвостова обвиняют в коррупции. По версии следствия, он получил 23,2 миллиона рублей от владимирских строителей в качестве взятки.Сегодня, 7 ноября, озвучили наказание, которое считают справедливым наказанием для Хвостова, сообщают наши коллеги из «».За четыре эпизода прокурор потребовал назначить Дмитрию Хвостову 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, выписать ему 60-кратный штраф общей суммы подтвержденных взяток. Сумма выходит немаленькая – 1,392 миллиарда рублей.Также гособвинитель предложил запретить бывшему вице-губернатору занимать определенные должности на 13 лет.Сам Хвостов не признал вину ни по одному из предъявленных ему эпизодов.