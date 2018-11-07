Следующее крупное обновление браузера Chrome начнет удалять любую рекламу на сайтах, если их уличат в злоупотреблении доверием. Плохими будут считаться ресурсы, которые вводят пользователя в заблуждение: пытаются обманом заставить его кликнуть на баннер, имитируют интерактивные элементы или прячут рекламные ссылки в нестандартных элементах страницы.

Следующее крупное обновление браузера Chrome начнет удалять любую рекламу на сайтах, если их уличат в "злоупотреблении доверием". "Плохими" будут считаться ресурсы, которые вводят пользователя в заблуждение: пытаются обманом заставить его кликнуть на баннер, имитируют интерактивные элементы (например, якобы пришедшее из "ВКонтакте" сообщения или ложные диалоговые окна Windows) или прячут рекламные ссылки в невидимых и нестандартных элементах страницы (в стрелках "Далее", кнопках закрытия, полосах прокрутки и других областях).К недобросовестным также причислены фишинговые сайты-приманки, маскирующихся под настоящие, страницы, выполняющие переадресацию без участия пользователя, содержащие вредоносное ПО и те, которые имитируют указатель мышки. К таковым относятся "объявления или элементы страницы, на которых изображен движущийся указатель мыши, обманным путем заставляющий пользователей взаимодействовать с этими элементами", — сказано на сайте поддержки Google.Впервые Chrome начал блокировать некачественные объявления, мешающие просмотру страниц, в феврале. Программа Google скрывает любую "неправильную" рекламу, включая всплывающие окна, видео с автоматическим воспроизведением и "расхлопы" на весь экран. Тем не менее, эти меры показались поисковику недостаточно эффективными.∎Google попробует превратить любой компьютер с Chrome в игровой читайте такжеВерсия Chrome 71, намеченная к выходу на декабрь, будет заносить в черный список сайты, неоднократно уличенные в "злоупотреблении доверием", а всю размещаемую на них манипулятивную рекламу — вырезать. При желании пользователи смогут эту функцию отключить. До введения блокировок Google оповестит администраторов и даст им 30 дней, чтобы исправиться.