Демократическая партия получила большинство мест в нижней палате конгресса – Палате представителей, передает Fox News со ссылкой на результаты подсчета 93% голосов

В частности, демократы на 11:10 мск получили 218 мест в Палате представителей, республиканцы – 193 места. Всего в нижней палате 435 мест. Данных о том, кому достанутся еще 24 места, пока нет. Подсчет голосов продолжается.Нижняя палата конгресса теперь перейдет под контроль демократов. До выборов соотношение республиканцев и демократов в Палате представителей было 236 против 193. Еще шесть мест были свободны. Для того, чтобы получить контроль над нижней палатой конгресса, демократам нужно было дополнительно получить не менее 23 мандатов.Республиканская партия, как и ожидалось, сохранила большинство в Сенате. На 11:10 мск республиканцы получили 51 место из 100, демократы – 43 места. Еще два места достались независимым кандидатам. Пока неизвестны итоги голосования по четырем местам в Сенате. Но даже если они достанутся демократам, численный перевес сохранится за республиканцами.Во вторник, 6 ноября, прошли промежуточные выборы в верхнюю и нижнюю палаты конгресса (Сенат и Палата представителей соответственно), а также выборы губернаторов в отдельных штатах США. Всего были переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 39 губернаторов штатов и территорий.