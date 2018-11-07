Для Хвостова просят 14 лет колонии строго режима. 7 ноября в Ленинском районном суде прошли прения по делу бывшего вице-губернатора по строительству.

Для Хвостова просят 14 лет колонии строго режима. 7 ноября в Ленинском районном суде прошли прения по делу бывшего вице-губернатора по строительству. Напомним, он обвиняется в 4 эпизодах получения взятки от застройщиков города Владимира. Сторона обвинения просит назначить экс-чиновнику наказание в виде 14 лет колонии строго режима, плюс штраф в 60-кратном размере от суммы взяток. А это больше 1 млрд рублей. Слушания по делу продолжаются.Дмитрий Хвостов своей вины не признает и настаивает на том, что весь процесс имеет политический характер.