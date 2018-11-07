Коллекторские агенства теперь могут заняться взысканием долгов по оплате коммунальных услуг. По мнению экспертов, это может привести к усилению социальной напряженности.

Коллекторские агенства теперь могут заняться взысканием долгов по оплате коммунальных услуг. По мнению экспертов, это может привести к усилению социальной напряженности.ГК "Росводоканал" на этапе досудебных мероприятий уже передает часть задолженности коллекторским агентствам, входящим в реестр Федеральной службы судебных приставов. Организация также в будущем планирует сотрудничать с ними на этапах судебного и исполнительного производства.К услугам коллекторов может скоро обратиться и "Мосэнерго". В пресс-службе компании рассказали, что более 90% долгов подтверждены судебными решениями, которые уже вступили в законную силу. В качестве крайних мер воздействия сотрудники "Мосэнерго" могут ограничить или отключить коммунальные услуги. Теперь организация "рассматривает возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения задолженности", передает "".Руководитель комитета "Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств" Виктор Семендуев утверждает, что такие меры никак не повлияют на эффективность взыскания. Однако они могут привести к росту социальной напряженности, так как граждане хорошо знакомы с жесткими методами работы профессиональных взыскателей. Для решения этой проблемы ассоциация займется разработкой стандартов по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств.