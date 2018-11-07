Единая Россия и Роструд займутся повышением конкурентоспособности граждан на рынке труда. Партия провела в регионах мониторинг программ переобучения и повышения квалификации и выяснила, что необходима более тесная координация общества, бизнеса и власти для повышения эффективности такой работы.

"Единая Россия" и Роструд займутся повышениемконкурентоспособности граждан на рынке труда. Партия провела в регионах мониторингпрограмм переобучения и повышения квалификации и выяснила, что необходима болеетесная координация общества, бизнеса и власти для повышения эффективности такойработы.Сопредседатель координационного совета сторонников "ЕдинойРоссии" Сергей Боярский провел встречу с главой Федеральной службы в сферезанятости населения (Роструд) Всеволодом Вуколовым. Речь шла о совместнойработе в деле переобучения граждан."Мы намерены начать системную работу с общественнымиорганизациями, которые уделяют внимание проблеме трудоустройства граждан, иоказывать им поддержку", – сообщил Боярский. При этом депутат Госдумы указал наотсутствие системного информирования россиян о возможностях переобучения иповышения своей квалификации.В свою очередь руководитель Роструда предложил привлекатьобщественность к решению этих проблем и заявил о готовности к совместной работес "Единой Россией"."Рострудсовместно с органами исполнительной власти активно занимается отработкойтехнологической цепочки механизмов, направленных на повышениеконкурентоспособности граждан на рынке труда", – сказал Вуколов.Он также пообещал, что в начале следующего года будетрасширен функционал портала "Работа вРоссии", на котором разместят информацию о потребности в специалистах с большимстажем работы по конкретным направлениям.