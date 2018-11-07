Единая Россия и Роструд займутся повышением
конкурентоспособности граждан на рынке труда. Партия провела в регионах мониторинг
программ переобучения и повышения квалификации и выяснила, что необходима более
тесная координация общества, бизнеса и власти для повышения эффективности такой
работы.
"Единая Россия" и Роструд займутся повышением
конкурентоспособности граждан на рынке труда. Партия провела в регионах мониторинг
программ переобучения и повышения квалификации и выяснила, что необходима более
тесная координация общества, бизнеса и власти для повышения эффективности такой
работы.
Сопредседатель координационного совета сторонников "Единой
России" Сергей Боярский провел встречу с главой Федеральной службы в сфере
занятости населения (Роструд) Всеволодом Вуколовым. Речь шла о совместной
работе в деле переобучения граждан.
"Мы намерены начать системную работу с общественными
организациями, которые уделяют внимание проблеме трудоустройства граждан, и
оказывать им поддержку", – сообщил Боярский. При этом депутат Госдумы указал на
отсутствие системного информирования россиян о возможностях переобучения и
повышения своей квалификации.
В свою очередь руководитель Роструда предложил привлекать
общественность к решению этих проблем и заявил о готовности к совместной работе
с "Единой Россией".
"Роструд
совместно с органами исполнительной власти активно занимается отработкой
технологической цепочки механизмов, направленных на повышение
конкурентоспособности граждан на рынке труда", – сказал Вуколов.
Он также пообещал, что в начале следующего года будет
расширен функционал портала "Работа в
России", на котором разместят информацию о потребности в специалистах с большим
стажем работы по конкретным направлениям.