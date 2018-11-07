Российская федеральная служба исполнения наказания провела проверку по факту появления фото, на которых один из членов банды Цапков, Вячеслав Цеповяз, ест крабов и шашлыки. Оказалось, что снимки были сделаны еще в 2015 году, на них явное нарушение внутреннего распорядка тюрьмы.

Российская федеральная служба исполнения наказания провела проверку по факту появления фото, на которых один из членов банды Цапков Вячеслав Цеповяз ест крабов и шашлыки. Оказалось, что снимки были сделаны еще в 2015 году, на них явное нарушение внутреннего распорядка тюрьмы. Все эти материалы отправлены следователям, которые и будут принимать решение, сообщает агентство ТАСС.Однако, как рассказал газете "Московский комсомолец" заместитель главы ФСИН Валерий Максименко, крабы и шашлык – это все-таки не нарушения. Их можно заказать абсолютно легально, были бы деньги. А вот мобильный телефон, на который фотографировали трапезу преступника, заключенным действительно не положен. Сейчас же Цеповяза содержат в жесточайших условиях, добавил Максименко.Напомним, банда Цапков убила 12 человек в станице Кущевской. Также на их счету многочисленные кражи и вымогательства. Главарь, Сергей Цапок получил пожизненное, но умер в СИЗО от болезни. Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам лишения тюрьмы.