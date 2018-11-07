Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал немедленно освободить учеников и сотрудников средней школы в городе Баменда на северо-западе Камеруна, похищенных 5 ноября.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал немедленно освободить учеников и сотрудников средней школы в городе Баменда на северо-западе Камеруна, похищенных 5 ноября. Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, которое размещено на сайте организации.В заявлении подчеркивается, что преступлениям, направленным против гражданских лиц, особенно несовершеннолетних, не может быть никакого оправдания.Также Гутерриш отметил необходимость мирного урегулирования кризиса в Юго-Западном и Северо-Западном регионах республики с помощью инклюзивного диалога.5 ноября порядка 80 человек (большинство из них – школьники) были похищены в городе Баменда. Кто стоит за похищением, до сих пор неизвестно.Камерун считается одним из самых стабильных государств Африки, но за последний год обстановка там накалилась. Сепаратисты, выступающие за отделение западной (англоязычной) части страны вновь дают о себе знать. С октября минувшего года они время от времени вступают в вооруженные столкновения с армией правительства, передает ТАСС.