Игорь Семшов сложил с себя полномочия главного тренера клуба второго дивизиона Химик (Новомосковск). Бывший футболист сборной России в ближайшее время возглавит тульский Арсенал.

Игорь Семшов сложил с себя полномочия главного тренера клуба второго дивизиона "Химик" (Новомосковск). Бывший футболист сборной России в ближайшее время возглавит тульский "Арсенал".Во вторник Игорь Семшов официально простился с футболистами "Химика", занимающего шестое место в зоне "Центр" ПФЛ. "Для меня приход в Новомосковск был вызовом – я хотел увидеть футбольную структуру с ее основания, доказать самому себе, что смогу сделать первые шаги в роли главного тренера в команде Олимп-ПФЛ. Здесь я получил огромный опыт, который, надеюсь, позволит мне двигаться дальше. Я благодарю всех болельщиков и любителей спорта Новомосковска за поддержку", — приводит слова Семшова "Спорт-Экспресс".40-летний Игорь Семшов вернется в "Арсенал" после небольшого перерыва. В прошлом сезоне входил в штаб Миодрага Божовича в качестве помощника главного тренера.