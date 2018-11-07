Руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина заявил о необходимости использовать современные технологии в процессе обучения школьников. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала МосОбрТВ в рамках общения с педагогами в программе Вопросы, важные для всех.

Руководительдепартамента образования города Москвы Исаак Калина заявил онеобходимости использовать современные технологии в процессе обученияшкольников. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала "МосОбрТВ" врамках общения с педагогами в программе "Вопросы, важные для всех"."Яверю в то, что цифровое будущее неизбежно и необратимо. При этом я быхотел, чтобы мы все понимали: технология должна оставаться слугойчеловека. И ни в коем случае не должно быть наоборот. Для этого нам инужно осваивать все современные технологии – чтобы оставаться иххозяином", – обратился к учителям Калина.При этом он подчеркнул,что "самое важное в школе – это момент общения между учителем иучениками". Создать мотивацию для обучения – главная задача педагога. Иделать это надо с использованием всех доступных технологий.Сегодняв Москве школьникам доступны самые современные технологии. В рамкахпроекта "Московская электронная школа" классы оборудованы электроннымипанелями, которые заменяют привычную школьную доску.Электронный дневники электронный журнал позволяют в режиме реального времени оцениватьуспеваемость учеников и работу учителей. Ресурсы системы дополнительногообразования дают возможность школьникам проходить обучение на самомсовременном оборудовании в различных сферах, включая IT и робототехнику.В этой связи Исаак Калина отметил, что ректорам ипреподавателям вузов следует быть готовыми к тому, что к ним придутвыпускники школ, привыкшие работать с современными технологиями. Этовыпускники, которым удобнее и эффективнее учиться в высокотехнологичнойсреде.