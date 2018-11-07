Руководитель
департамента образования города Москвы Исаак Калина заявил о
необходимости использовать современные технологии в процессе обучения
школьников. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала МосОбрТВ в
рамках общения с педагогами в программе Вопросы, важные для всех.
Руководитель
департамента образования города Москвы Исаак Калина заявил о
необходимости использовать современные технологии в процессе обучения
школьников. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала "МосОбрТВ" в
рамках общения с педагогами в программе "Вопросы, важные для всех".
"Я
верю в то, что цифровое будущее неизбежно и необратимо. При этом я бы
хотел, чтобы мы все понимали: технология должна оставаться слугой
человека. И ни в коем случае не должно быть наоборот. Для этого нам и
нужно осваивать все современные технологии – чтобы оставаться их
хозяином", – обратился к учителям Калина.
При этом он подчеркнул,
что "самое важное в школе – это момент общения между учителем и
учениками". Создать мотивацию для обучения – главная задача педагога. И
делать это надо с использованием всех доступных технологий.
Сегодня
в Москве школьникам доступны самые современные технологии. В рамках
проекта "Московская электронная школа" классы оборудованы электронными
панелями, которые заменяют привычную школьную доску.
Электронный дневник
и электронный журнал позволяют в режиме реального времени оценивать
успеваемость учеников и работу учителей. Ресурсы системы дополнительного
образования дают возможность школьникам проходить обучение на самом
современном оборудовании в различных сферах, включая IT и робототехнику.
В этой связи Исаак Калина отметил, что ректорам и
преподавателям вузов следует быть готовыми к тому, что к ним придут
выпускники школ, привыкшие работать с современными технологиями. Это
выпускники, которым удобнее и эффективнее учиться в высокотехнологичной
среде.