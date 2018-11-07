Ведущей телешоу не удалось убедить Джулию Робертс в ее
причастности к движению феминисток. Актриса призналась, что 20 лет назад просто
забыла побрить подмышки – без какого-либо политического подтекста.
Ведущей телешоу не удалось убедить Джулию Робертс в ее
причастности к движению феминисток. Актриса призналась, что 20 лет назад просто
забыла побрить подмышки – без какого-либо политического подтекста.
На откровенный разговор голливудскую диву Джулию Робертс
пыталась вывести журналистка Бизи Филиппс. Ведущая шоу "Busy Tonight" припомнила, как
19 лет назад, в 1999-м, Робертс оконфузилась на премьере нашумевшего фильма "Ноттинг
Хилл". Тогда актриса решила помахать публике – однако, когда она подняла
руку, слишком короткий рукав платья обнажил ее небритые подмышки.
Бизи Филиппс попыталась убедить Джулию, что этот эпизод был
сознательным выступлением актрисы в поддержку феминизма, в стиле "бодипозитива".
Однако Робертс твердо стояла на своем: она сама такого не ожидала, просто не
рассчитала длину рукава. Журналистка упорством гостьи была явно разочарована.
Это далеко не первая попытка "пристегнуть" Джулию
Робертс к какому-нибудь общественному движению, пишет EG.ru. К примеру, в 2016 году СМИ подняли шум, восхищаясь смелостью
актрисы, которая вышла босиком на красную дорожку фестиваля в Каннах. Журналисты
тут же решили, что голливудская знаменитость выступила таким образом против
унижения женщин, которым навязывают жесткий и неудобный дресс-код.
Сама Джулия тогда отмолчалась. А поклонники напомнили, что
их кумир не очень уверенно держится на каблуках. Так что, скорее всего, Робертс
просто побоялась споткнуться на крутой лестнице каннского Дворца фестивалей.