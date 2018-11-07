Ведущей телешоу не удалось убедить Джулию Робертс в ее причастности к движению феминисток. Актриса призналась, что 20 лет назад просто забыла побрить подмышки – без какого-либо политического подтекста.

Ведущей телешоу не удалось убедить Джулию Робертс в еепричастности к движению феминисток. Актриса призналась, что 20 лет назад простозабыла побрить подмышки – без какого-либо политического подтекста.На откровенный разговор голливудскую диву Джулию Робертспыталась вывести журналистка Бизи Филиппс. Ведущая шоу "Busy Tonight" припомнила, как19 лет назад, в 1999-м, Робертс оконфузилась на премьере нашумевшего фильма "НоттингХилл". Тогда актриса решила помахать публике – однако, когда она подняларуку, слишком короткий рукав платья обнажил ее небритые подмышки.Бизи Филиппс попыталась убедить Джулию, что этот эпизод былсознательным выступлением актрисы в поддержку феминизма, в стиле "бодипозитива".Однако Робертс твердо стояла на своем: она сама такого не ожидала, просто нерассчитала длину рукава. Журналистка упорством гостьи была явно разочарована.Это далеко не первая попытка "пристегнуть" ДжулиюРобертс к какому-нибудь общественному движению, пишет EG.ru. К примеру, в 2016 году СМИ подняли шум, восхищаясь смелостьюактрисы, которая вышла босиком на красную дорожку фестиваля в Каннах. Журналистытут же решили, что голливудская знаменитость выступила таким образом противунижения женщин, которым навязывают жесткий и неудобный дресс-код.Сама Джулия тогда отмолчалась. А поклонники напомнили, чтоих кумир не очень уверенно держится на каблуках. Так что, скорее всего, Робертспросто побоялась споткнуться на крутой лестнице каннского Дворца фестивалей.