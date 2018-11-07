Как будет выглядеть Владимир в 2037-ом году. В будущее заглянули проектировщики, архитекторы и жители на встрече в городском дворце культуры. Там прошли публичные слушания. Тема – внесение изменений в генеральный план развития города. На повестке дня множество вопросов. Главные, из которых, - тема комплексной и точечной застройки, а также развитие транспортной инфраструктуры. Чтобы каждый из собравшихся сумел подробно ознакомиться с грядущими изменениями, схему разместили в фойе ГДК.

Как будет выглядеть Владимир в 2037-ом году. В будущее заглянули проектировщики, архитекторы и жители на встрече в городском дворце культуры. Там прошли публичные слушания. Тема – внесение изменений в генеральный план развития города. На повестке дня множество вопросов. Главные, из которых, - тема комплексной и точечной застройки, а также развитие транспортной инфраструктуры. Чтобы каждый из собравшихся сумел подробно ознакомиться с грядущими изменениями, схему разместили в фойе ГДК.Галина, житель ул. Северная г. Владимира: "Предыдущий генплан мы были под снос. Было всё покрашено в ярко красном цвете, то что дома на многоэтажные, перепланировка. Мы уже и ремонт думали делать - не делать, из-за того, что под снос, ходили мы в архитектуру. Сейчас в этом генплане мы превратились опять в то, что есть - в малоэтажное, мы со своими домами сохраняемся, и для нас это было очень важно".Анна, житель ул. Садовая г. Владимира: "Была дорога запланирована городом очень давно с проспекта Ленина через Садовую, через улицу 8 марта, выйти на Семашко и соединить с новой лыбедской магистралью. Сейчас мы её на карте не видим, и нас это очень радует и нам осталось спросить не появится ли она потом после публичного обсуждения нам бы очень не хотелось чтобы она вновь появилась".Власти подчёркивают, генплан – живой документ. Нынешняя схема не окончательная. Вопросов к её составителям не мало и у администрации города. Ознакомиться со всеми изменениями можно на сайте владимирской мэрии. А если жителей что-то не устраивает, их предложения принимаются до 30 ноября в Оранжевом доме и в управлении архитектуры на Октябрьском проспекте 47. Подробнее о том, как изменится Владимир к 2037 году смотрите в программе "Новости" в 19:00.