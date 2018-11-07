Потасовкой завершился финал конкурса красоты Miss BumBum 2018 в Бразилии. Обладательницы самых красивых ягодиц пытались выяснить, у кого из них самая натуральная попа.

Потасовкой завершился финал конкурса красоты Miss BumBum2018 в Бразилии. Обладательницы самых красивых ягодиц пытались выяснить, у когоиз них самая натуральная попа.Церемония награждения бразильской "Мисс Попы"проходила как обычно. Неожиданно торжественность обстановки нарушила одна изучастниц, не согласная с вердиктом жюри. Массажистка Алини Ува, которая порезультатам голосования не вошла в тройку призеров, выскочила на сцену исорвала наградную ленту с занявшей первое место модели Эллен Сантаны.Свои действия Алини объяснила просто: она уверена, чтопобеда должна была достаться ей, так как ее ягодицы – самые натуральные."Я схватила ленту победительницы, потому что только япо-настоящему заслужила этот титул. Я представляю здесь настоящие бразильскиеягодицы, этого у меня никто не отнимет. У трех женщин, которые набрали большевсего голосов, все фальшивое, попы – чистый силикон. Это несправедливо", -приводит речь возмущенной массажистки британская Daily Mail.Конкурс Miss BumBum проводится в Бразилии в восьмой раз. Егоусловия запрещают использование пластической хирургии для изменения размеровили вида ягодиц. Всех участниц перед началом соревнований подверглирентгеновскому обследованию, чтобы доказать отсутствие у них имплантов.Победительница нынешнего конкурса в долгу не осталась."Она забрала мою ленту, но никогда не заберет мой титул", – заявилажурналистам Сантана. По словам модели, она трудилась больше других и заслужиланаграду: ее ягодицы – самые крепкие.