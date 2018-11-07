Потасовкой завершился финал конкурса красоты Miss BumBum
2018 в Бразилии. Обладательницы самых красивых ягодиц пытались выяснить, у кого
из них самая натуральная попа.
Потасовкой завершился финал конкурса красоты Miss BumBum
2018 в Бразилии. Обладательницы самых красивых ягодиц пытались выяснить, у кого
из них самая натуральная попа.
Церемония награждения бразильской "Мисс Попы"
проходила как обычно. Неожиданно торжественность обстановки нарушила одна из
участниц, не согласная с вердиктом жюри. Массажистка Алини Ува, которая по
результатам голосования не вошла в тройку призеров, выскочила на сцену и
сорвала наградную ленту с занявшей первое место модели Эллен Сантаны.
Свои действия Алини объяснила просто: она уверена, что
победа должна была достаться ей, так как ее ягодицы – самые натуральные.
"Я схватила ленту победительницы, потому что только я
по-настоящему заслужила этот титул. Я представляю здесь настоящие бразильские
ягодицы, этого у меня никто не отнимет. У трех женщин, которые набрали больше
всего голосов, все фальшивое, попы – чистый силикон. Это несправедливо", -
приводит речь возмущенной массажистки британская Daily Mail.
Конкурс Miss BumBum проводится в Бразилии в восьмой раз. Его
условия запрещают использование пластической хирургии для изменения размеров
или вида ягодиц. Всех участниц перед началом соревнований подвергли
рентгеновскому обследованию, чтобы доказать отсутствие у них имплантов.
Победительница нынешнего конкурса в долгу не осталась.
"Она забрала мою ленту, но никогда не заберет мой титул", – заявила
журналистам Сантана. По словам модели, она трудилась больше других и заслужила
награду: ее ягодицы – самые крепкие.