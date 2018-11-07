Двумя матчами стартовал четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов. Монако у себя в Монте-Карло потерпел крупное поражение от бельгийского Брюгге 0:4. В Белграде Црвена Звезда с результатом 2:0 выиграла у английского Ливерпуля

Двумя матчами стартовал четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов. "Монако" у себя в Монте-Карло потерпел крупное поражение от бельгийского "Брюгге" 0:4. В Белграде "Црвена Звезда" с результатом 2:0 выиграла у английского "Ливерпуля""Брюгге" еще до перерыва отгрузил три мяча в ворота "Монако". Сначала Ханс Ванакен воспользовался ошибкой обороны монегаском и с линии вратарской поразил ворота. Затем он же реализовал 11-метровый, назначенный за игру рукой. А в середине первого тайма цели достиг уда Весли. После перерыва тренер хозяев Тьерри Анри бросил в бой совсем молодых футболистов. Но никаких выгод эти замены не принесли. Более того, в конце встречи Руд Вормер забил четвертый мяч. "Брюгге" выиграл 4:0, набрал 4 очка и вышел на третье место в группе А. У "Монако" всего одно очко и последнее, четвертое место.Судьбу встречи в Белграде решили два гола Милана Павкова. На 22 минуте нападающий "Црвены Звезды" оказался самым расторопным при подаче углового, а через 7 минут он поймал "Ливерпуль" на контратаке. Все попытки гостей изменить сценарий встречи успеха не имели. "Црвена Звезда" выиграла 2:0, набрала 4 очка и пока занимает 4 место в группе С. У "Ливерпуля" 6 очков и он пока первый.