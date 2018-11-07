Гражданская жена и трое детей – такова тайная жизнь предстоятеля неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. Эту сторону своей биографии Филарет тщательно скрывает.

Гражданская жена и трое детей – такова тайная жизнь предстоятелянеканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. Этусторону своей биографии Филарет тщательно скрывает.Нелегитимная автокефалия Украинской православной церквиКиевского патриархата лишает ее права проводить религиозные обряды – такие, какпричастие, отпевание и крещение. Предстоятель УПЦ КП Филарет сам несколько назадговорил об этом, напомнил российский режисер Никита Михалков.По словам Михалкова, Филарет ведет двойную жизнь. "Двойная жизнь: гражданская жена, троедетей, которых заставляют называть его "владыка". Он это скрывает",– сказал режиссер в эфире телеканала ТВЦ. Михалков подчеркнул: все этоозначает, что предстоятель обманывает прихожан своей церкви. И на таких вотлюдях, жадных до денег и власти, Запад строит свою политику, резюмировал НикитаСергеевич.Украинскую православную церковь Киевского патриархата сейчас"готовят к автокефалии". В сентябре патриарх КонстантинопольскийВарфоломей назначил в Киев экзархов. В Русской православной церкви подчеркнули,что такой шаг может привести к расколу веры.Тем не менее, Константинополь отменил действие акта XVIIвека, согласно которому Киевская митрополия передавалась под юрисдикциюМосковского патриархата. Кроме того, Константинопольский патриархат снялобвинения с глав двух раскольничьих церквей Украины – предстоятеля УПЦ КПФиларета и предстоятеля Украинской автокефальной церкви Макария.Напомним, в РПЦ эти решения назвали "каноническиничтожными", так как они противоречат всем церковным нормам. Русскаяправославная церковь решила разорвать евхаристическое общение сКонстантинополем, пишет РИА ФАН.