Гражданская жена и трое детей – такова тайная жизнь предстоятеля
неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. Эту
сторону своей биографии Филарет тщательно скрывает.
Гражданская жена и трое детей – такова тайная жизнь предстоятеля
неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. Эту
сторону своей биографии Филарет тщательно скрывает.
Нелегитимная автокефалия Украинской православной церкви
Киевского патриархата лишает ее права проводить религиозные обряды – такие, как
причастие, отпевание и крещение. Предстоятель УПЦ КП Филарет сам несколько назад
говорил об этом, напомнил российский режисер Никита Михалков.
По словам Михалкова, Филарет ведет двойную жизнь. "Двойная жизнь: гражданская жена, трое
детей, которых заставляют называть его "владыка". Он это скрывает",
– сказал режиссер в эфире телеканала ТВЦ. Михалков подчеркнул: все это
означает, что предстоятель обманывает прихожан своей церкви. И на таких вот
людях, жадных до денег и власти, Запад строит свою политику, резюмировал Никита
Сергеевич.
Украинскую православную церковь Киевского патриархата сейчас
"готовят к автокефалии". В сентябре патриарх Константинопольский
Варфоломей назначил в Киев экзархов. В Русской православной церкви подчеркнули,
что такой шаг может привести к расколу веры.
Тем не менее, Константинополь отменил действие акта XVII
века, согласно которому Киевская митрополия передавалась под юрисдикцию
Московского патриархата. Кроме того, Константинопольский патриархат снял
обвинения с глав двух раскольничьих церквей Украины – предстоятеля УПЦ КП
Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной церкви Макария.
Напомним, в РПЦ эти решения назвали "канонически
ничтожными", так как они противоречат всем церковным нормам. Русская
православная церковь решила разорвать евхаристическое общение с
Константинополем, пишет РИА ФАН.