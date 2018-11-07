Прокуратура регулярно выявляет проявления экстремизма в Интернете

Прокуратура регулярно выявляет проявления экстремизма в ИнтернетеПрокуратура Владимирской области регулярно выявляет проявления экстремизма в Интернете.Так, например, подросток из Мурома добавил к себе на личную страничку в социальной сети «ВКонтакте» запрещенное видео, которое признали экстремистским и внесли в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ. Согласно , в этом видео поют песню про скинхедов.Городская прокуратура возбудила уголовное производство об административном правонарушении - хранении в целях массового распространения экстремистских материалов.Комиссия по делам несовершеннолетних решила назначить подростку наказание в виде штрафа.