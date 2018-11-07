На мальдивском острове Рангали открыли первую в мире гостиницу, расположенную на глубине пяти метров под водой. Она называется Muraka (Коралл) и представляет собой двухэтажный аквариум, предназначенный для размещения девяти постояльцев.

На мальдивском острове Рангали открыли первую в мире гостиницу, расположенную на глубине пяти метров под водой. Она называется Muraka ("Коралл") и представляет собой двухэтажный аквариум, предназначенный для размещения девяти постояльцев, сообщает Fox.Уникальный отель построен ​​из стали, бетона и акрила. В Muraka постоянно работает морской биолог, который контролирует воздействие человека на коралловые рифы, окружающие здание.Авторы проекта потратили на возведение отеля 15 миллионов долларов. Часть здания собрали на суше, а затем опустили его на дно с помощью специального судна.Отель установлен на десяти бетонных сваях, что гарантирует его безопасность. Гостиницу не смоют прилив или сильные волны.На верхнем уровне отеля находятся частный причал и терраса для прогулок. На первом этаже расположены панорамные окна с видом на подводный пейзаж.Стоимость одной ночи в подводной гостинице составляет 50 тысяч долларов. В эту цену входят доставка на остров на катере или частном гидросамолете, которыми можно пользоваться в течение всего времени пребывания в отеле.Комфорт гостей обеспечивают дворецкий и шеф-повар, дополнительно можно вызвать косметологов или массажистов.Архитектор гостиницы Ахмед Салем в 2005 году открыл первый подводный ресторан Ithaa Undersea Restaurant с панорамными окнами, расположенный также на пятиметровой глубине.