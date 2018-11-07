В ходе личного досмотра в рюкзаке молодого человека был обнаружен и изъят брикет с гашишем, общей массой 486 граммов...
Участковые уполномоченные полиции Отдела полиции Марьинский ОМВД России по району Марьино задержали жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт гашиша.
В результате проверки информации сотрудники полиции на Донецкой улице задержали 29-летнего москвича. В ходе личного досмотра в рюкзаке молодого человека ими был обнаружен брикет с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является гашишем, общей массой 486 граммов.
По данному факту следователем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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