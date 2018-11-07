В ходе личного досмотра в рюкзаке молодого человека был обнаружен и изъят брикет с гашишем, общей массой 486 граммов...

Участковые уполномоченные полиции Отдела полиции Марьинский ОМВД России по району Марьино задержали жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт гашиша.В результате проверки информации сотрудники полиции на Донецкой улице задержали 29-летнего москвича. В ходе личного досмотра в рюкзаке молодого человека ими был обнаружен брикет с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является гашишем, общей массой 486 граммов.По данному факту следователем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18