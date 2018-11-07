Трое злоумышленников похищали из домов оставленные в холлах велосипеды и самокаты.

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка задержали троих мужчин по подозрению в совершении серии краж», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Некрасовка с заявлением о краже обратилась 28-летняя москвичка. Девушка сообщила, что из межквартирного холла в доме на 2-й Вольской улице неизвестный похитил два велосипеда.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка в Подмосковье задержали троих подозреваемых. Ими оказались 41-летний москвич и двое ранее судимых приезжих 26 и 30 лет.С аналогичными заявлениями обратились еще двое жителей соседних домов, у которых были похищены два детских самоката и два велосипеда. В ходе обыска часть похищенного была обнаружена и изъята, остальное злоумышленники успели сбыть.Следственным отделением ОМВД России по району Некрасовка возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Сотрудники полиции проверяют задержанных на возможную причастность к аналогичным противоправным деяниям на территории района.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18