Под Одессой вспыхнул пожар в одном из цехов завода в городе Южный. Персонал завода был эвакуирован.

Под Одессой вспыхнул пожар в одном из цехов завода в городе Южный. Персонал завода был эвакуирован. Об этом СМИ сообщил советник начальника ГУ национальной полиции по Одесской области Руслан Форостяк.Как уточняется, горит цех по производству маргарина. В нем находятся большие запасы горючего пальмового масла. В настоящее время пожарные локализуют пламя. Аммиачный коллектор, расположенный рядом, не представляет опасности. В результате ЧП жертв и пострадавших нет, передает ТАСС.Общая площадь возгорания составила порядка 1,5 тысячи квадратных метров. К борьбе с огнем привлечены 75 человек и 22 единицы специальной техники. Два пожарных поезда отправлены к месту происшествия. В связи с угрожающими масштабами пожара эвакуируют людей со всех предприятий, которые расположены рядом.