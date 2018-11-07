Спрос на российское оружие на мировом рынке остается стабильно высоким. А главное преимущество отечественных производителей — это качество продукции, которая по своим боевым характеристикам не имеет аналогов. Об этом Владимир Путин заявил сегодня на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Спрос на российское оружие на мировом рынке остается стабильно высоким. А главное преимущество отечественных производителей — это качество продукции, которая по своим боевым характеристикам не имеет аналогов. Об этом Владимир Путин заявил сегодня на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Президент особо отметил: результата удается достичь, несмотря на недобросовестную конкуренцию со стороны некоторых участников рынка.У стендов российских оружейников всегда ажиотаж. Военные из самых разных стран стоят в очереди за нашими танками, самолетами, противоракетными комплексами. Ассортимент у отечественных оборонных предприятий богатый, как и история: 65 лет назад было создано специальное управление при Внешторге. И с этого момента Москва ведет официальный отчет военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами.Поздравлением с круглой датой конструкторов, инженеров, рабочих, Владимир Путин начал сегодняшнее заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества."Преимущество российских производителей — это неизменно высокое качество продукции, которая по своим боевым и техническим характеристикам не имеет аналогов. Россия дорожит репутацией добросовестного и ответственного участника ВТС. Мы строго соблюдаем международные нормы и принципы в этой сфере. Поставляем вооружение и военную технику исключительно в интересах безопасности, обороны и борьбы с терроризмом. В каждом конкретном случае детально оцениваем обстановку и прогнозируем развитие ситуации в том или ином регионе мира. При этом заключаемые двусторонние контракты никогда не направлены против третьих стран, против интересов их безопасности", — заявил президент.Америка, Азия, Африка, Европа — обширная география экспорта российского вооружения. Среди покупателей есть и НАТОвские страны. Так, с Турцией заключен контракт на поставку нескольких комплексов С-400. Продажа военной техники за последние годы принесла России 15 млрд долларов."Наши конкуренты прибегают часто к недобросовестным методам борьбы: пытаются давить, шантажировать покупателей, в том числе, с использованием санкционных мер политического характера, чтобы навязать свою военную технику, даже если она выше по цене и уступает нашей технике по качеству", — добавил Путин.Свою эффективность российское оружие продемонстрировало в Сирии. А нынешней весной российские оружейники снова заставили говорить о себе после того, как в Послании президента Федеральному Собранию Владимир Путин подробно рассказал о перспективных и вставших на вооружение образцах.Самолет поднимает гиперзвуковую ракету "Кинжал". Оружие так интересно, что от посторонних глаз скрыты даже бортовые номера самолетов, которые ими стреляют. Межконтинентальная ракета Сармат. Дальность – 11 тысяч километров, из России она долетит до любой точки планеты. Еще из новинок: сверхскоростные "Авангарды", лазерные комплексы "Пересвет", беспилотные подводные аппараты. Образцы на порядок превосходящие иностранные аналоги."Имеющиеся возможности в сфере ВТС важно использовать для модернизации и обновления всей отечественной промышленности, поддержки нашей науки, для формирования мощного технологического потенциала в интересах динамичного развития страны", — уверен президент.Поставил президент задачу и для внешнего рынка. Военно-техническое сотрудничество с иностранными партнерами нужно наращивать.