Беспроводные наушники AirPods 2-го поколения получили обязательную сертификацию группы Bluetooth SIG, которая утверждает устройства незадолго до их релиза. Предполагаемая новинка Apple получила совместимость со стандартом Bluetooth 5.0, предполагающим увеличение радиуса действия сигнала (до 4-х раз в сравнении с Bluetooth 4.2), более высокие скорости передачи данных (до 2-х раз), а также более эффективное использование электроэнергии.

Беспроводные наушники AirPods 2-го поколения получили обязательную сертификацию группы Bluetooth SIG, которая утверждает устройства незадолго до их релиза. Предполагаемая новинка Apple получила совместимость со стандартом Bluetooth 5.0, предполагающим увеличение радиуса действия сигнала (до 4-х раз в сравнении с Bluetooth 4.2), более высокие скорости передачи данных (до 2-х раз), а также более эффективное использование электроэнергии.Аппарату были присвоены модельные номера A2031 и A2032, сообщает MySmartPrice. О чем идет речь, неясно: имеется ли в виду зарядный чехол, или левый и правый наушники по отдельности. Из документа также нельзя узнать, чем именно новая модель будет отличаться от предыдущей.Скорее всего, 2-е поколение AirPods будет выпущено в следующем году. На недавней конференции Apple, прошедшей в конце октября, были представлены новые ноутбуки MacBook Air, мини-компьютеры Mac mini и планшеты iPad Pro, но обновленные наушники компания так и не показала.Ранее СМИ сообщали, что AirPods 2 оснастят улучшенным беспроводным чипом W2, а пользователи смогут активировать ассистентку Apple фразой Hey Siri ("Привет, Siri"), не прикасаясь к устройству. Сейчас, чтобы вызвать "умную" помощницу, нужно дважды дотронуться до корпуса AirPods.∎Bloomberg: Apple добавит в AirPods шумоподавление читайте такжеAirPods 3-го поколения, по данным Bloomberg, оснастят системой шумоподавления и сделают водостойкими (но плавать с ними, скорее всего, будет нельзя). Также обсуждается идея добавить в устройство биометрические датчики, например датчик сердцебиения.