На Мосфильме открыли новый съемочный павильон. Современный комплекс стал крупнейшим в Европе. В нем можно устанавливать декорации любой сложности. Кроме этого, на территории одной из старейших киностудий появился павильон для хранения богатейшего реквизита.

На "Мосфильме" открыли новый съемочный павильон. Современный комплекс стал крупнейшим в Европе. В нем можно устанавливать декорации любой сложности. Кроме этого, на территории одной из старейших киностудий появился павильон для хранения богатейшего реквизита.Сокровища "Мосфильма": костюмы, картины, бюсты, раритетная мебель — упакованы в коробки. К грандиозному переезду готовы все. Полмиллиона единиц реквизита, а будет еще больше — вот эти светильники, из старого здания теперь сами послужат кинематографу.Новый комплекс — это 15 тысяч квадратных метров. Здесь всё автоматизировано. Система учета — по штрих-кодам. Сотрудники без труда смогут найти нужную для съемок вещь."Есть и усиленные полки — под телевизоры, радиотехнику, а есть и маленькие полки, где хватит места любому сувениру", — поясняет Анна Тимофеева, руководитель комплекса сценических постановочных средств.Легендарная Волга из "Берегись автомобиля" уже в гараже нового здания. Как и другие кинозвезды на колесах. Все, между прочим, до сих пор на ходу."Мосфильм" не сразу строился. Павильон и декорации начали появляться здесь с 30-х годов прошлого века. Но то, что происходит сейчас на главной кинематографической площадке страны — не что иное, как сбывшиеся грезы самой фабрики грез. Строительство такого масштаба проводилось здесь последний раз в пятидесятых.На "Мосфильме" можно изучать и историю архитектуры. Конструктивизм, классицизм, сталинский ампир, и вот, наконец, образец современного стиля — павильон № 16 — самый большой не только на "Мосфильме", но и в Европе."К своему столетию он приобретет и уже и другой вид, и другие возможности и самые современные павильоны и киноконцертный зал ", — отметил Сергей Собянин, мэр Москвы.Еще несколько недель и в новом помещении начнут снимать кино. Желающие стоят в очереди."Много, очень много. Мы сейчас сдерживаем. Как бы кокетничаем", — рассказал Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм".Шумоизоляция позволяет записывать звук прямо во время съемок без переозвучки. А потолок в 18 метров даст возможность, при желании, построить даже космический корабль."Профессионалы меня поймут, а те, кто не профессионалы, поверят на слово, что это очень важно. Потому что ты можешь строить высокие декорации, у тебя есть точка отхода, чтобы не лезли потолки", — подчеркнул Шахназаров.Все условия — лишь бы кино снимали. Отечественные картины, конечно, пока еще уступают зарубежным по количеству афиш в кинотеатрах. Но это и не конец фильма. По проекту в ближайшие годы постоят еще один супер-современный павильон.