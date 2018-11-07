Женское счастье был бы милый pядом, ну, а больше ничего не надо, – пела Татьяна Овсиенко. Балерина Анастасия Волочкова целиком согласна с этими словами. И готова на все, лишь бы любимый не бросил.

"Женское счастье был бы милый pядом, ну, а больше ничего не надо", – пела Татьяна Овсиенко. Балерина Анастасия Волочкова целиком согласна с этими словами. И готова на все, лишь бы любимый не бросил."Романтический домашний вечер у костра", – подписала балерина очередную фотографию на своей странице в социальной сети Instagram. Правда, как оказалось, представление о романтике у Насти своеобразное – она курит кальян и нюхает мужские носки. Любовник, лица которого не видно, тычет ногой то в грудь умиляющейся Волочковой, а то в лицо. Настя нежно сжимает стопы миленка, и, кажется, вот-вот ее лизнет.Люди обратили внимание, что и джинсы у мужика грязные, да и носки не первой свежести. И посему сделали вывод, что балерина опять спуталась с кем-то из азиатов-гастарбайтеров. Ей, мол, уже все равно, с кем. Но народ в ужасе от такой "любви". "Босой мужик по двору лазает в носках. Как говорится, без трусов, но в шляпе", "Мужик, наверное, от неожиданности просьбы Насти подержать его ногу, да еще сфоткать этот процесс потерял дар речи", "Это ж насколько себя не уважать надо – печальное зрелище", "Теперь в мою коллекцию антисанитарии с вашим участием добавится антисанитария в виде ноги в не свежем носке", "Грустно от того, что девочка все это видит. Не успевает привыкнуть к одному – мамка уже с другим кальян курит. Зачем всех домой тащить?", "Настя, вам нравится нюхать вонючие мужские ноги?" – глумятся шокированные люди."Пахнет тем, чем у вас не пахнет! Любовью! А у вас воняет ваш язык. Чужие ноги у вас. А ноги моего любимого – это мои любимые ножки. А потные это те, которые нюхаете вы", – кричит всем врагам Настя. Дальше ее понесло – она вступила в яростную словесную перепалку с подписчиками. И многие решили, что она просто пьяна. "Настасья, ты прямо как портовый грузчик гавкаешься с народом!" – осадили артистку.