Задержали закладчика или потребителя? В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного оборота наркотиков.

Задержали закладчика или потребителя? В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного оборота наркотиков. В Камешковском районе, около реки Клязьма, ими задержан 40-летний житель Владимира. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли сверток из газетного листа и сверток из прозрачной полимерной плёнки. В обоих находилось растительное вещество зелёного цвета. Экспертиза установила – изъятое вещество не что иное, как марихуана весом чуть более 10 граммов. За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку подозреваемому грозит до 3 лет тюрьмы.