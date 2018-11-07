Пока Барселона готовилась к матчу Лиги чемпионов с миланским Интером, дом одного из футболистов подвергся ограблению. От рук злоумышленников пострадало жилище Жорди Альбы.

Пока "Барселона" готовилась к матчу Лиги чемпионов с миланским "Интером", дом одного из футболистов подвергся ограблению. От рук злоумышленников пострадало жилище Жорди Альбы.Воры проникли в дом через окно, когда семьи Альбы не было дома. Никто из родственников не пострадал. Сумма материального ущерба пока неизвестна. Полиция Барселоны ведет расследование случившегося.Сам Альба вместе с командой находится в Италии. Во вторник чемпионам Испании предстоит сыграть с миланским "Интером".