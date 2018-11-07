30 октября в Москве Олимпийский комитет России объявил о подписании договора о партнерстве с компанией Балтика. Сотрудничество сторон возобновилось после небольшого перерыва – ранее пивовары поддерживали олимпийцев на олимпиадах в Рио-де-Жанейро-2016 и в Лондоне-2012, а в Сочи-2014 выступали официальным поставщиком в своей категории. Также компания спонсировала Бал олимпийцев России с 2014 по 2016 годы, награждая легендарных спортсменов прошлого и современности.
30 октября в Москве Олимпийский комитет России объявил о подписании договора о партнерстве с компанией "Балтика". Сотрудничество сторон возобновилось после небольшого перерыва – ранее пивовары поддерживали олимпийцев на олимпиадах в Рио-де-Жанейро-2016 и в Лондоне-2012, а в Сочи-2014 выступали официальным поставщиком в своей категории. Также компания спонсировала Бал олимпийцев России с 2014 по 2016 годы, награждая легендарных спортсменов прошлого и современности.
Новое соглашение рассчитано до конца 2019 года. Впрочем, стороны
надеются на длительные партнерские отношения, поскольку формирование и
развитие в обществе ответственного отношения к пиву – задача
долгосрочная. А это, по словам лидеров ОКР и пивоваренной компании,
является основной целью сотрудничества.
"Мы рассматриваем
спонсорство не как коммерческие активности, а как социальные
мероприятия, – заявил президент компании "Балтика" Яцек Пастушка. – Что
нам важно – продвигать те ценности, которые ассоциируются с нашим
брендом и компанией. Прежде всего, это такие ценности как ответственное
потребление алкогольной продукции и здоровый образ жизни, который всё
больше начинает ассоциироваться с нашими безалкогольными брендами, в
первую очередь с "Балтикой 0".
Инвестиции, вложенные в этот
проект, в первую очередь, будут направлены на развитие олимпийского
движения и подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм.
ОКР
на регулярной основе осуществляет финансирование общероссийских
спортивных федераций, в том числе участие спортсменов в различных
соревнованиях, их проезд, проживание и питание, приобретение
высокотехнологичного спортивного оборудования, инвентаря и экипировки,
услуги иностранных и российских тренеров и специалистов, лечение и
адаптацию для кандидатов в члены олимпийской команды России – всего
более 2 500 спортсменов. Поэтому поддержка крупнейшей пивоваренной
компании страны будет весьма кстати.
"Для развития и
популяризации спорта в нашей стране поддержка и эффективное участие
бизнеса в реализации крупных комплексных программ играют очень важную
роль, – отметил на пресс-конференции президент ОКР Станислав Поздняков. —
Наше сотрудничество откроет дополнительные возможности в плане
содействия подготовке наших Олимпийских команд к крупным соревнованиям и
одновременно позволит повысить культуру ответственного потребления пива
в среде болельщиков".