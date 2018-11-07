30 октября в Москве Олимпийский комитет России объявил о подписании договора о партнерстве с компанией Балтика. Сотрудничество сторон возобновилось после небольшого перерыва – ранее пивовары поддерживали олимпийцев на олимпиадах в Рио-де-Жанейро-2016 и в Лондоне-2012, а в Сочи-2014 выступали официальным поставщиком в своей категории. Также компания спонсировала Бал олимпийцев России с 2014 по 2016 годы, награждая легендарных спортсменов прошлого и современности.

30 октября в Москве Олимпийский комитет России объявил о подписании договора о партнерстве с компанией "Балтика". Сотрудничество сторон возобновилось после небольшого перерыва – ранее пивовары поддерживали олимпийцев на олимпиадах в Рио-де-Жанейро-2016 и в Лондоне-2012, а в Сочи-2014 выступали официальным поставщиком в своей категории. Также компания спонсировала Бал олимпийцев России с 2014 по 2016 годы, награждая легендарных спортсменов прошлого и современности.Новое соглашение рассчитано до конца 2019 года. Впрочем, сторонынадеются на длительные партнерские отношения, поскольку формирование иразвитие в обществе ответственного отношения к пиву – задачадолгосрочная. А это, по словам лидеров ОКР и пивоваренной компании,является основной целью сотрудничества."Мы рассматриваемспонсорство не как коммерческие активности, а как социальныемероприятия, – заявил президент компании "Балтика" Яцек Пастушка. – Чтонам важно – продвигать те ценности, которые ассоциируются с нашимбрендом и компанией. Прежде всего, это такие ценности как ответственноепотребление алкогольной продукции и здоровый образ жизни, который всёбольше начинает ассоциироваться с нашими безалкогольными брендами, впервую очередь с "Балтикой 0".Инвестиции, вложенные в этотпроект, в первую очередь, будут направлены на развитие олимпийскогодвижения и подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм.ОКРна регулярной основе осуществляет финансирование общероссийскихспортивных федераций, в том числе участие спортсменов в различныхсоревнованиях, их проезд, проживание и питание, приобретениевысокотехнологичного спортивного оборудования, инвентаря и экипировки,услуги иностранных и российских тренеров и специалистов, лечение иадаптацию для кандидатов в члены олимпийской команды России – всегоболее 2 500 спортсменов. Поэтому поддержка крупнейшей пивовареннойкомпании страны будет весьма кстати."Для развития ипопуляризации спорта в нашей стране поддержка и эффективное участиебизнеса в реализации крупных комплексных программ играют очень важнуюроль, – отметил на пресс-конференции президент ОКР Станислав Поздняков. —Наше сотрудничество откроет дополнительные возможности в планесодействия подготовке наших Олимпийских команд к крупным соревнованиям иодновременно позволит повысить культуру ответственного потребления пивав среде болельщиков".