У подъезда дома на улице Софьи Ковалевской, несмотря на позднее время, толпится народ. В одной из квартир 7 ноября нашли тела зверски замученных женщины и ее сына.

У подъезда дома на улице Софьи Ковалевской, несмотря напозднее время, толпится народ. В одной из квартир 7 ноября нашли тела зверскизамученных женщины и ее сына.Тела 35-летней женщины и ее 12-летнего сына обнаружилаприехавшая в гости бабушка. Она и вызвала полицию. Следственный комитет Россиипо Москве возбудил уголовное дело по факту двойного убийства. На кадрах видно,как следователи работают в квартире.Стражи порядка разыскивают бывшего мужа убитой – отцамальчика. Супруги были в разводе около года и проживали в разных квартирах. Понекоторым данным, к женщине заходил в гости некий мужчина, его сейчасразыскивают, передает