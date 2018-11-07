У подъезда дома на улице Софьи Ковалевской, несмотря на
позднее время, толпится народ. В одной из квартир 7 ноября нашли тела зверски
замученных женщины и ее сына.
У подъезда дома на улице Софьи Ковалевской, несмотря на
позднее время, толпится народ. В одной из квартир 7 ноября нашли тела зверски
замученных женщины и ее сына.
Тела 35-летней женщины и ее 12-летнего сына обнаружила
приехавшая в гости бабушка. Она и вызвала полицию. Следственный комитет России
по Москве возбудил уголовное дело по факту двойного убийства. На кадрах видно,
как следователи работают в квартире.
Стражи порядка разыскивают бывшего мужа убитой – отца
мальчика. Супруги были в разводе около года и проживали в разных квартирах. По
некоторым данным, к женщине заходил в гости некий мужчина, его сейчас
разыскивают, передает