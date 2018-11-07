Промежуточные выборы в США наглядно продемонстрировали полную деградацию принципов нравственности и морали, на которые Запад уже давно не обращает внимания. Политическое шоу превратилось в парад фриков, слетевшихся как мухи на мед к вершинам власти страны, которая считает себя хозяйкой мира и образцом демократии.

Промежуточные выборы в США наглядно продемонстрировали полнуюдеградацию принципов нравственности и морали, на которые Запад уже давно необращает внимания. Политическое шоу превратилось в парад фриков, слетевшихся какмухи на мед к вершинам власти страны, которая считает себя хозяйкой мира иобразцом демократии.За день до американских выборов сбылось одно из древних пророчество приближении конца света: по стене плача в Иерусалиме проползла змея. Очевидцыговорят, что ничего зловещего в этом явлении не было – рептилия простоохотилась на голубя. При этом знатоки Торы уверены, что эта змея стала ужетретьим свидетельством приближающегося Апокалипсиса.Конечно, это просто совпадение: где Америка, а где стенаплача. Но если посмотреть на происходящее с точки зрения нашей единой земнойцивилизации, то становится ясно: ничего святого у людей, желающих накрепко вгрызтьсязубами в американскую пирамиду власти, не осталось.Вот, к примеру, шедший на местные выборы в штате Невадавладелец борделя, республиканец и соратник президента Деннис Хоф. Он честноборолся за победу, ежедневно позируя со своими подопечными, и одержал ее, опередив кандидата от Демократической партии с царскойфамилией Романов.Все бы ничего, но господин Хоф за три недели до голосования умер.Его фамилию даже не удосужились убрать из избирательного бюллетеня, и любительзнойных женщин преспокойно набрал около 70% голосов, находясь на том свете.К слову сказать, попал он туда при весьма странныхобстоятельствах после затянувшейся двухдневной вечеринки в одном из своих же борделей. Отпраздновав14 октября 72-й день рождения, Хоф зашел в номер люкс с проституткой и большеего живым не видели. Кто-то утверждает, что несостоявшийся депутат палаты представителейумер во сне, но в Сети популярнее версия о смерти во время секса.Если мертвый сутенер все-таки вряд ли будет заседать в однойиз палат американского парламента, то в кресле губернатора штата Колорадо точноокажется гей. И это будет впервые в истории Америки.Джаред Полис – демократ, не скрывающей своей гомосексуальности.Впрочем, удивляться тут нечему: во многих американских штатах уже давнолегализованы однополые браки.Да и в сенате сексуальные меньшинства тоже будутпредставлены. Демократка Тэмми Болдуин избрана в эту палату конгресса от штата Вискоснсин.Таким образом, в сенате впервые появится лесбиянка, не скрывающая своейнетрадиционной ориентации.А в палате представителей впервые будут заседать мусульманки, даеще какие! Выборы в Миннесоте выиграли американка палестинского происхождения РашидаТлаиб и беженка из Сомали Ильхан Омар. Эти две гражданки прославились своими призывамик радикальному феминизму, защитой абортов и прав ЛГБТ. Очень странно для мусульманок,не правда ли?По предварительным итогам выборов, демократы получиликонтроль над палатой представителей – нижней палатой Конгресса, а республиканцынесколько увеличили свой перевес в сенате. Дональд Трамп назвал итоги голосованияпотрясающим успехом. Контроль над сенатом позволит президенту избежать проблемс назначениями в свою администрацию, но переход палаты представителей кдемократам серьезно затруднит принятие законопроектов.Не надо забывать, что палата представителей также имеетправо вести парламентские расследования в отношении Трампа. Одно уже, кстати,ведется, но пока как-то вяло. Президента подозревают в связях с Россией, а ввысоких политических кругах даже поговаривают об импичменте. Правда, покатолько шепотом.Сам Трамп уже перестраховался на такой случай: он пригрозилдемократам проведением расследований против них в сенате, если те будут строить козни республиканцам в палате представителей.