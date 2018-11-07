Промежуточные выборы в США наглядно продемонстрировали полную
деградацию принципов нравственности и морали, на которые Запад уже давно не
обращает внимания. Политическое шоу превратилось в парад фриков, слетевшихся как
мухи на мед к вершинам власти страны, которая считает себя хозяйкой мира и
образцом демократии.
Промежуточные выборы в США наглядно продемонстрировали полную
деградацию принципов нравственности и морали, на которые Запад уже давно не
обращает внимания. Политическое шоу превратилось в парад фриков, слетевшихся как
мухи на мед к вершинам власти страны, которая считает себя хозяйкой мира и
образцом демократии.
За день до американских выборов сбылось одно из древних пророчеств
о приближении конца света: по стене плача в Иерусалиме проползла змея. Очевидцы
говорят, что ничего зловещего в этом явлении не было – рептилия просто
охотилась на голубя. При этом знатоки Торы уверены, что эта змея стала уже
третьим свидетельством приближающегося Апокалипсиса.
Конечно, это просто совпадение: где Америка, а где стена
плача. Но если посмотреть на происходящее с точки зрения нашей единой земной
цивилизации, то становится ясно: ничего святого у людей, желающих накрепко вгрызться
зубами в американскую пирамиду власти, не осталось.
Вот, к примеру, шедший на местные выборы в штате Невада
владелец борделя, республиканец и соратник президента Деннис Хоф. Он честно
боролся за победу, ежедневно позируя со своими подопечными, и одержал ее, опередив кандидата от Демократической партии с царской
фамилией Романов.
Все бы ничего, но господин Хоф за три недели до голосования умер.
Его фамилию даже не удосужились убрать из избирательного бюллетеня, и любитель
знойных женщин преспокойно набрал около 70% голосов, находясь на том свете.
К слову сказать, попал он туда при весьма странных
обстоятельствах после затянувшейся двухдневной вечеринки в одном из своих же борделей. Отпраздновав
14 октября 72-й день рождения, Хоф зашел в номер люкс с проституткой и больше
его живым не видели. Кто-то утверждает, что несостоявшийся депутат палаты представителей
умер во сне, но в Сети популярнее версия о смерти во время секса.
Если мертвый сутенер все-таки вряд ли будет заседать в одной
из палат американского парламента, то в кресле губернатора штата Колорадо точно
окажется гей. И это будет впервые в истории Америки.
Джаред Полис – демократ, не скрывающей своей гомосексуальности.
Впрочем, удивляться тут нечему: во многих американских штатах уже давно
легализованы однополые браки.
Да и в сенате сексуальные меньшинства тоже будут
представлены. Демократка Тэмми Болдуин избрана в эту палату конгресса от штата Вискоснсин.
Таким образом, в сенате впервые появится лесбиянка, не скрывающая своей
нетрадиционной ориентации.
А в палате представителей впервые будут заседать мусульманки, да
еще какие! Выборы в Миннесоте выиграли американка палестинского происхождения Рашида
Тлаиб и беженка из Сомали Ильхан Омар. Эти две гражданки прославились своими призывами
к радикальному феминизму, защитой абортов и прав ЛГБТ. Очень странно для мусульманок,
не правда ли?
По предварительным итогам выборов, демократы получили
контроль над палатой представителей – нижней палатой Конгресса, а республиканцы
несколько увеличили свой перевес в сенате. Дональд Трамп назвал итоги голосования
потрясающим успехом. Контроль над сенатом позволит президенту избежать проблем
с назначениями в свою администрацию, но переход палаты представителей к
демократам серьезно затруднит принятие законопроектов.
Не надо забывать, что палата представителей также имеет
право вести парламентские расследования в отношении Трампа. Одно уже, кстати,
ведется, но пока как-то вяло. Президента подозревают в связях с Россией, а в
высоких политических кругах даже поговаривают об импичменте. Правда, пока
только шепотом.
Сам Трамп уже перестраховался на такой случай: он пригрозил
демократам проведением расследований против них в сенате, если те будут строить козни республиканцам в палате представителей.