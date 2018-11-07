07.11.2018

2018-11-07 14:35:46

Под Ростовом сгорел крупный мебельный цех

В ночь на 7 ноября в Перовском переулке в городе Семикаракорск Ростовской области произошел пожар в крупном мебельном цеху, передает портал . Площадь возгорания составила 481 квадратный метр. Над ликвидацией возгорания на протяжении часа 20 минут работали 20 человек и пять единиц техники. Помощь медиков после ЧП никому не понадобилась.