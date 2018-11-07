07.11.2018

2018-11-07 18:45:45

Под Тюменью заживо сгорели 10 лошадей

В деревне Патрушева под Тюменью в частной конюшне произошел пожар. В результате инцидента погибли 10 лошадей, передает . Кроме того, огонь полностью уничтожил здание.