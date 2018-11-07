Руководитель турфирмы выполнять обязательства по заключенному договору не намеревался, а деньгами, полученными за путевку, распорядился по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали руководителя туристической компании, подозреваемого в мошенничестве, совершенном в отношении 84-летнего москвича.В полицию от жителя столицы поступило заявление о факте мошенничества. Пенсионер сообщил, что в офисе туристической компании в 1-м Щипковском переулке он заключил договор и оплатил путевку в санаторий, но данная турфирма свои обязательства по договору не выполнила. Материальный ущерб составил более 110 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 61-летнего жителя столицы, являющегося руководителем турфирмы. Установлено, что выполнять обязательства по заключенному договору он не намеревался, а деньгами, полученными за путевку, распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60